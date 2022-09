Crotone: avvio raccolta differenziata nel quartiere S. Paolo

Un altro quartiere – rendono noto il Comune di Crotone e Akrea – si aggiunge a quelli che stanno effettuando la raccolta differenziata: il quartiere S. Paolo.

In particolare Akrea dal prossimo 13 settembre avvierà il servizio di raccolta differenziata nelle vie Cilea, Via Pergolesi, via Paisiello e via Cimarosa.

Le principali modalità operative di esecuzione del servizio sono le seguenti:

Servizio di raccolta porta a porta con automezzi (costipatori/compattatori) di congrua volumetria e dedicati;

Servizio svolto con l’ausilio di bidoni a due ruote carrellati (una batteria per ogni condominio) di colorazione secondo la norma tecnica UNI 1686:2017;

Servizio di raccolta delle diverse frazioni merceologiche secondo il calendario di raccolta fornito alle utenze;

Soppressione dei contenitori stradali esistenti presenti nel quartiere interessato con l’avvio del nuovo calendario e l’installazione di n. 20 postazioni complete;

Il servizio è reso a circa n. 275 utenze domestiche

Per le utenze non domestiche (n. 5) site nell’area interessata la consegna delle attrezzature verrà concordata con i proprietari per garantire il miglior servizio per l’utenza e Akrea.

Akrea ha distribuito, propedeuticamente, materiale informativo a tutte le utenze coinvolte.

Il kit informativo è costituito dal calendario di raccolta completo di tutte le modalità operative e dal Riciclario sintetico.