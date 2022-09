Raggiunto da spari mentre guida il proprio camion: ferito alla nuca un 28enne di Cotronei (KR)

I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro indagano sull’agguato nel quale e’ rimasto ferito un uomo di Cotronei, nel crotonese, V.V., di 28 anni, presentatosi al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone con una ferita d’arma da fuoco alla nuca. Dai primi accertamenti, coordinati dalla procura di Crotone, e’ emerso che l’uomo, che non e’ attualmente in pericolo di vita e ha saputo fornire solo pochi utili elementi agli inquirenti, e’ stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida del proprio camion, lungo la strada provinciale che collega il comune di Rocca di Neto a quello di Strongoli. I carabinieri non escludono che la vicenda possa essere maturata nell’ambito di dissidi di natura familiare. Al vaglio degli inquirenti i sistemi di video sorveglianza della zona e possibili testimoni.