Crotone, albero si spezza in due e cade su un’auto in transito: illeso il conducente

Un albero di grosse proporzioni si e’ spezzato in due a causa di un improvvisa forte raffica di vento ed e’ precipitato su un’auto in transito in viale Regina Margherita a Crotone.

Il conducente della vettura, un Renault Laguna, è riuscito a evitare di essere travolto solo grazie ad una repentina manovra e riuscendo a sdraiarsi sul sedile del passeggero.

L’albero, che fungeva da spartitraffico tra le due carreggiate del viale, a causa del vento si è spezzato in due parti ed è caduto sulla sede stradale.

Il tronco presenterebbe evidenti segni di marciume che potrebbero essere all’origine della caduta.

Un ramo dell’albero è caduto proprio sul parabrezza ed ha distrutto anche il tetto panoramico dell’auto piegando il montante dal lato del conducente.

L’uomo, aiutato da due agenti della Polizia postale che stavano transitando sulla strada, e’ riuscito ad uscire dal veicolo utilizzando lo sportello posteriore. Sul posto sono giunti poi la Polizia locale ed i vigili del fuoco che hanno provveduto a togliere dalla strada l’albero caduto.

Non è il primo episodio del genere che si verifica a Crotone: nei mesi scorsi erano accaduti episodi simili in un parco pubblico e nella villa comunale.