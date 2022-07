Scigliano (Forum Terzo Settore): “Bene presentazione Piano di Zona di Crotone”

Il Forum del Terzo Settore di Crotone, così come già espresso in precedenza, saluta con soddisfazione la notizia della presentazione del Piano di Zona dell’ambito di Crotone alla conferenza internazionale per la ricerca del terzo settore tenutasi a Montreal. “Se dal punto di vista scientifico e metodologico questo riconoscimento internazionale del lavoro svolto dai ricercatori dell’Unical non può che renderci orgogliosi, dall’altro ci preme evidenziare la necessità che per poter apprezzare appieno il lavoro fin qui svolto e l’innovatività del piano di zona presentato a Montreal, anche il Terzo Settore di Crotone vorrebbe poter prendere visione del documento e continuare a ragionare sulla sua applicabilità.

E’ necessario che sul Piano di Zona ci sia un confronto costante e diretto che accompagni anche questa fase delicata di approvazione, dopo il lavoro condiviso di preparazione, e spiani poi la strada al lavoro futuro di applicazione del nuovo metodo al lavoro di coprogettazione territoriale. Per queste ragioni il Forum lancia pubblicamente un invito alle parti in causa: ricercatori, Ambito, sindaci, per un incontro pubblico di riflessione e dibattito da tenersi auspicabilmente entro il mese di settembre” afferma Manuelita Scigliano, Portavoce Forum Terzo Settore Crotone.