Scomparsa del Consigliere Comunale Santo Facino, il cordoglio del presidente del Consiglio Comunale di Crotone

“Santino, così chiamavo il Consigliere Comunale Santo Vincenzo Facino, ha vissuto in pienezza e concluso la sua esperienza terrena. Lo conoscevo da poco meno di due anni, non abbastanza per ricordarlo negli ambiti più privati, ma, per quello che ci siamo detti, è stato certamente un padre attento, affettuoso e premuroso. Da consigliere comunale l’ho conosciuto meglio: riflessivo, accorto, competente, affidabile. Un uomo capace di elaborare visioni di lunga prospettiva, di pensare per la nostra città a progetti arditi, tanto arditi che aveva pudore a parlarne con chi non sentiva in sintonia con il suo desiderio di fare delle nostra città una grande città. Esprimo alla famiglia il cordoglio personale e di tutti i consiglieri comunali. Ci mancherai Santino”. E’ quanto rende noto il Presidente del Consiglio Comunale di Crotone, Giovanni Greco.