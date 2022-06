Gianni Rivera a Isola Capo Rizzuto con la sua “Academy”: invitate agli stage tutte le scuole calcio della regione

“E’ stato accolto in maniera trionfale il grande Gianni Rivera a Isola Capo Rizzuto” – comunica in una nota il Comune. “Arrivato in città nella serata di ieri, mercoledì 8 giugno, prima di andare in albergo è voluto passare dallo Stadio Sant’Antonio, dov’era in corso la premiazione del memorial Serafino Leone, per un primo saluto ai cittadini. L’ex bandiera del Milan e della Nazionale Italiana, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Gsd Isola Capo Rizzuto, questa mattina ha tenuto, alle ore 12.00 in Sala Consiliare, la conferenza stampa di presentazione di uno stage di tre giorni che farà sul territorio. All’evento erano presenti anche il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, l’Assessore Gaetano Muto e una delegazione del Gruppo Sportivo Dilettantistico Isola Capo Rizzuto”.

“Il primo pallone d’oro del calcio italiano si è detto felice dell’accoglienza ricevuta e intenzionato ad avviare un percorso di lungo corso qui sul territorio di Isola Capo Rizzuto” – prosegue la nota. “Il suo obiettivo è quello di formare e far crescere giovani talenti all’interno della sua Academy per poi indirizzarli nel calcio che conta. Nel corso della conferenza stampa ha raccontato tanti aneddoti della sua vita da calciatore, partendo dal quel quasi casuale provino con l’Alessandria da cui è partita la sua storia”.

“Poi ha parlato della sua Accademia ed ha assicurato che all’interno della sua scuola l’educazione e i sani principi devono essere alla base, ovviamente accompagnati da una buona tecnica. Proprio per questo ha apertamente invitato tutti a partecipare agli stage che avranno inizio domani, venerdì 10 giugno, alle ore 10.00, con i provini per i classe 2007, 2008, 2009 allo Stadio Sant’Antonio di Isola; poi sabato, alle ore 11.00, spazio ai 2010, 2011 e 2012 sempre allo Stadio Comunale di Isola Capo Rizzuto e, infine, stage anche con i primi calci nella giornata di domenica presso il Villaggio “Spiagge Rosse”. Tutti gli stage sono gratuiti e non hanno bisogno di iscrizioni, – informa, infine, il Comune – basta solo presentarsi muniti di indumenti sportivi, certificato medico e nulla osta della società detentrice del cartellino”.