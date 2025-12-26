Parking card a Cosenza: rinnovo entro il 31 dicembre

A Cosenza, le Parking Card in scadenza possono essere rinnovate entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Inoltre, per tutti coloro che necessitano di una nuova Parking Card, una ZTL o altro permesso legato alla sosta e al transito nelle aree a traffico limitato è possibile fare richiesta on-line. Entrambe le procedure (rinnovo e nuova richiesta) possono essere effettuate attraverso il portale dedicato al seguente link: https://pass.brav.it/Cosenza/ .Si consiglia di effettuare l’operazione con anticipo per evitare disagi e possibili ritardi nell’emissione del PagoPa. Una volta effettuato il pagamento PagoPa la procedura può definirsi conclusa ed il permesso attivato.