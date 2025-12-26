A Cassano il Capodanno parla ai giovani nel segno della musica e della sicurezza. Special guest: Samurai Jay. Ad aprire la serata lo show Rewind 90 e Alibi, cover di Vasco. Poi dj set fino all’alba

Quest’anno, l’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio, guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini, ha scelto di dedicare la grande festa di fine anno in modo particolare ai giovani e giovanissimi, rendendoli protagonisti di una serata pensata per unire divertimento, musica e attenzione alla sicurezza.

Ospite speciale sarà Samurai Jay, tra i nomi più amati della nuova scena musicale italiana e già atteso tra i protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Le sue sonorità contemporanee, fatte di commistioni di stili, urban vibes e testi che parlano alle nuove generazioni, porteranno sul palco energia, ritmo e modernità.

Ad aprire la serata, due momenti tutti da vivere dedicati invece ai più grandi: ALIBI, la grintosa cover band di Vasco Rossi che farà cantare e scatenare tutte le generazioni; REWIND 90, lo show che fa rivivere le atmosfere uniche e coinvolgenti degli anni ’90. A chiuderla ci sarà un Dj Set che condurrà i presenti fino all’alba.

Sarà una festa per tutti, pensata con attenzione e responsabilità: sicurezza sarà la parola chiave, con un’organizzazione curata nei dettagli per permettere a tutti di godere la serata in modo sereno e protetto. Attivo anche il servizio navetta in partenza da Doria e con fermate a Lauropoli e Sibari. Altre info e dettagli saranno pubblicati sui canali social del Comune di Cassano All’Ionio.

“Con questa iniziativa – ha spiegato il Sindaco Iacobini – il Comune di Cassano All’Ionio conferma la volontà di investire in eventi di qualità, che parlino al presente e costruiscano momenti di comunità, cultura e condivisione. Una scelta chiara: stare accanto ai giovani, con linguaggi che comprendono e valorizzano.