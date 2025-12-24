Sequestrati area e manufatti adibiti ad attività di ristorazione nel Comune di Paola

All’esito di una lunga e consistente indagine, sotto il coordinamento del Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, Dott. Fiordalisi, oggi personale dipendente dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, con la proficua collaborazione dei militari del locale Comando Compagnia dei Carabinieri, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di un’area e di manufatti asserviti ad una attività di ristorazione sita in prossimità della fascia costiera, per abusi edilizi perpetrati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e sismico nel Comune di Paola.

Continua senza sosta e resta invariato l’impegno della Guardia Costiera per l’attività di tutela dell’ambiente nell’ambito dell’alto tirreno cosentino.