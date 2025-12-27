La Pro Loco di Amendolara festeggia il successo del Progetto Telecardiologia

Centinaia di utenti coinvolti, provenienti da tutto l’Alto Ionio cosentino, e di esami cardiologici effettuati, grazie al progetto TeleSalute, messo in campo dalla Pro Loco di Amendolara: è questo il bilancio che, giunti a fine anno, la giovane ma estremamente fattiva e intraprendente realtà del terzo settore può ascrivere nel proprio bilancio sociale.

Il progetto, denominato TeleSalute, finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nasce grazie all’intercettazione dei fondi derivanti dal bando “Sostegno di progetto di rilevanza locale promossi da organizzazioni del terzo settore 2022/2024”.

Nasce col desiderio di intervenire, in modo significativo, sul problema della prevenzione in ambito sanitario, dando la possibilità a moltissimi cittadini di monitorare il proprio stato di salute cardiologica grazie alla TeleMedicina.

Il servizio di telecardiologia, affidato alla Dott.ssa Maria Luisa Gallotta e al tecnico biologo Filomena Paolino, ha generato una risposta della cittadinanza immediata e molto positiva: tantissimi pazienti hanno già beneficiato di esami di cardiologia a distanza, apprezzando la gratuità dell’iniziativa e la rapidità del contatto con specialisti qualificati, l’assenza di code, annullamento dei tempi di attesa e una soluzione pratica al problema dei lunghi viaggi, spesso causa di una mancata prevenzione, che può significare la differenza tra la vita e la morte.

In questi mesi è stato possibile effettuare, a titolo completamente gratuito ECG, Holter Pressorio e Holter Cardiaco.

Le prestazioni sono state rivolte tanto agli adulti, quanto a bambini, dato che la prevenzione non conosce età.

Questo risultato conferma l’impegno della Pro Loco di Amendolara, che in stretta collaborazione con il Comune di Amendolara, partner essenziale in questo progetto, ha saputo promuovere la tutela della salute nel tessuto sociale territoriale mediante tecnologie innovative e accessibili a tutti.

“La soddisfazione espressa dagli abitanti è il miglior riconoscimento per il lavoro svolto e incentiva a proseguire su questa strada, ampliando ulteriormente l‘offerta di servizi sanitari di prossimità – ha dichiarato il Presidente della Pro Loco Amendolara Girolamo Mitidieri – Siamo rimasti sorpresi dal feedback dei cittadini e di quanto sia stato importante per il territorio questo servizio, segno che è una strada perseguire. Noi come volontari della Pro Loco non posso che ringraziare la Regione Calabria, che con questi fondi messi a bando per il terzo settore permette di premiare i progetti innovativi e incisivi, e il Comune di Amendolara. Un personale ringraziamento lo voglio rivolgere alla Dott.ssa Gallotta, al tecnico Paolino e a tutti i volontari e soci della Pro Loco. Abbiamo dimostrato che insieme possiamo fare la differenza. Lavoreremo incessantemente per portare avanti questo servizio e per incrementarlo, perché il territorio ne ha bisogno e noi come Pro Loco siamo al servizio del nostro territorio che abbiamo scelto di tutelare e valorizzare“.