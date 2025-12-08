Corrado Dramis lascia il Consiglio Generale dell’FNS CISL Cosenza per quiescenza. Mario Strazzulli nominato nuovo Coordinatore Territoriale FNS CISL per il Comando Provinciale VV.F. Cosenza

La FNS CISL Cosenza comunica che il CRE Corrado Dramis lascia la carica di Consigliere Generale dell’FNS CISL a seguito del collocamento in quiescenza, come previsto dallo Statuto della Federazione. Con nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 29 luglio 2025, il CRE Dramis è stato formalmente collocato a riposo per raggiunti limiti d’età, con decorrenza 1° novembre 2025.

Nato nel 1963, Dramis ha iniziato il proprio percorso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1983 come vigile volontario ausiliario di leva. Nel 1985 è stato nominato vigile volontario e, dopo diversi anni di servizio discontinuo, è diventato vigile permanente nel 1992.

Nel corso della carriera ha maturato competenze elevate in numerosi settori operativi: conduzione automezzi, sostanze pericolose, SAF 1A, tecniche fluviali alluvionali, movimento terra, NBCR II livello, patente nautica di I e II categoria, tecniche di primo soccorso sanitario. Ha inoltre approfondito tematiche quali la direzione delle operazioni di spegnimento, la topografia applicata al soccorso e l’utilizzo dei sistemi FESR per videosorveglianza e telerilevamento incendi boschivi.

È stato anche componente della banda musicale del Corpo Nazionale, partecipando a numerose cerimonie ufficiali.

Sotto il profilo operativo ha ricoperto il ruolo di Vice Capo Turno, fino ad assumere l’incarico di Capo Turno del turno A presso la sede di Corigliano-Rossano, svolto con equilibrio, autorevolezza e capacità di creare coesione tra il personale.

Nel corso degli anni ha ricevuto encomi e la Croce di Anzianità per oltre 15 anni di lodevole servizio, distinguendosi per spirito di appartenenza e grande senso delle istituzioni.

La FNS CISL Cosenza esprime profonda gratitudine per la lunga attività svolta da Dramis, che lascia un’organizzazione unita, rispettata e in costante crescita, capace di scelte coraggiose e coerenti con i valori del sindacato libero, riformista e contrattualista che da sempre caratterizzano la FNS CISL.

Mario Strazzulli nominato Coordinatore Territoriale FNS CISL per il Comando Provinciale VV.F. di Cosenza

Il direttivo della FNS CISL Cosenza, riunitosi per la riorganizzazione del Consiglio Generale, ha ufficializzato la nomina di Mario Strazzulli come Coordinatore Territoriale FNS CISL per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza.

Classe 1973, Capo Squadra, Strazzulli subentra sindacalmente al Capo Reparto Corrado Dramis, che passa il testimone per raggiunti limiti d’età. L’avvicendamento tra i due rappresentanti sindacali dell’alto Ionio è stato sancito nel corso dell’ultima riunione del direttivo.

Strazzulli assume l’incarico con senso di responsabilità e con l’impegno di rafforzare ulteriormente il ruolo della FNS CISL Cosenza come sindacato capace di affrontare le sfide del presente con coraggio, pragmatismo e visione innovativa. Opererà in particolare nell’area dell’alto Ionio cosentino, presso il Distaccamento VV.F. di Corigliano-Rossano.

“La nostra idea di sindacato è chiara: difendere e promuovere la dignità dei Vigili del Fuoco, costruire un futuro migliore per le nuove generazioni di colleghi e dare risposte concrete ai bisogni vecchi e nuovi che emergono da una società profondamente cambiata. C’è ancora bisogno di sindacato – dichiara Strazzulli – come dimostrano i dati in crescita del nostro tesseramento. Per questo abbiamo adottato strumenti di ascolto strutturato dei nostri associati”.

Strazzulli ha inoltre evidenziato alcune criticità dell’area ionica:

“L’alto Ionio non è esente da problematiche. Penso ai temi della sicurezza, dove molto resta da fare per ridurre gli incidenti e rendere pienamente operative le procedure standard di soccorso su tutto il territorio; penso alle lunghe percorrenze e alla pressione dovuta agli incendi, soprattutto nelle zone prossime alla litoranea; penso al dramma degli incendi dolosi e agli incidenti sul lavoro, una piaga ormai inaccettabile. Intendo proseguire il lavoro avviato con impegno dal collega Dramis affinché si arrivi finalmente a un dispositivo di soccorso presente H24 in tutta l’area dell’alto Ionio cosentino, anche in vista dell’apertura del Distaccamento Permanente di Trebisacce”.

Il Segretario Aggiunto FNS CISL Cosenza, Giuseppe Pulice, conclude esprimendo gratitudine e fiducia:

“A Corrado va la nostra più sincera riconoscenza per la dedizione e la professionalità dimostrate in tanti anni. A Mario rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà continuare con competenza e visione la strada tracciata, rappresentando con autorevolezza le esigenze del personale.”