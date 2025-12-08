“La CISL delle Donne per i Giovani: educare alla libertà e alla responsabilità”: l’iniziativa a Cosenza

Il Coordinamento Donne CISL di Cosenza, insieme alla CISL Provinciale, promuove un’importante iniziativa dedicata ai giovani dal titolo “La CISL delle Donne per i Giovani: educare alla libertà e alla responsabilità”, realizzata in collaborazione con la Fondazione “Roberta Lanzino”, il Liceo Scientifico “E. Fermi”, il Polo Tecnico Brutium di Cosenza, la Polizia di Stato e il Club Uomini Gentili, in programma domani, 9 dicembre, alle ore 9.00 presso l’Aula Magna “A. Di Iuri” Polo Tecnico Brutium, Plesso Pezzullo. L’incontro nasce con l’obiettivo di approfondire il tema dell’educazione al rispetto, alla consapevolezza e alla responsabilità affettiva, in un momento storico in cui la prevenzione della violenza di genere e la costruzione di relazioni sane e paritarie rappresentano un’urgenza sociale e culturale.

Ad aprire i lavori sarà Lorella Dolce, Coordinatrice Donne CISL Cosenza. Seguiranno i saluti di Rosita Paradiso, dirigente del Liceo Scientifico “E. Fermi” e del Polo Tecnico Brutium di Cosenza; di Matilde Spadafora, presidente della Fondazione “Roberta Lanzino”; di Michele Sapia, Segretario Generale UST CISL Cosenza; e di Antonella Zema, Segretaria USR CISL Calabria.

Il programma dell’iniziativa prevede gli interventi di Martina Montalto, psicologa e psicoterapeuta, di Giampiero Calvosa, ambassador della Delegazione Calabria del Club Uomini Gentili, e di un rappresentante della Polizia di Stato, che offrirà un contributo sul tema della tutela e della prevenzione dal punto di vista istituzionale.

I lavori saranno coordinati e moderati dalla giornalista Fiorenza Gonzales, referente dell’Ufficio Stampa CISL Cosenza.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto significativo tra mondo sindacale, istituzioni scolastiche, associazioni e forze dell’ordine, con l’obiettivo comune di promuovere tra i giovani una cultura del rispetto reciproco, della libertà consapevole e della responsabilità nelle relazioni.