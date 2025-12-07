Frascineto: due giorni di eventi organizzati dall’Ambasciata Albanese presso la Santa Sede

Sì è conclusa la 2 giorni di eventi di rilevanza istituzionale e culturale in Vaticano,

organizzata dall’Ambasciata Albanese presso la Santa Sede. La delegazione, del Comune di Frascineto, guidata dal sindaco Angelo Catapano, ha vissuto un momento di spiritualità e onore indescrivibili, partecipando tra l’altro, all’Udienza con Papa Leone XIV. Venerdì, hanno preso parte alla solenne Giornata Culturale Arbereshe, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana. L’iniziativa, ha rappresentato un’occasione cruciale per consolidare i legami storici, linguistici e culturali e la rilevanza dell’evento è stata amplificata dalla presenza di alte cariche istituzionali. “La nostra presenza – ha dichiarato Catapano -, ha avuto l’obiettivo di sostenere e promuovere la nostra unicità linguistica e ribadire il valore inestimabile, la storia secolare e resiliente e l’attualità della nostra identità arbëreshe.Un sentito ringraziamento all’Ambasciatrice Albanese presso la Santa Sede, S.E. Majlinda Frangaj; alla Console Onoraria della Repubblica d’Albania in Calabria Anna Madeo; alla nostra concittadina Dilla Pisarri, per aver indossato e con orgoglio sfoggiato il nostro costume tradizionale arbëresh; alle aziende della nostra comunità che, con i loro prodotti, hanno dato lustro a Frascineto durante l’evento: Panificio Baroni; Az. Casalnuovo del Duca; Tenute Ferrari; Tenute Iannibelli. Az. Policastro e

Az. Vitivinicola Rizzo”.