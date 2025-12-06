Mancini: “A Cosenza è emergenza sicurezza”

“Furti, aggressioni, sparatorie. A Cosenza è emergenza sicurezza. C’e da avere paura di notte, ma anche di giorno – lo afferma Giacomo Mancini, della direzione del Pd Calabria e già parlamentare socialista, in un video postato sui suoi canali social.

Questa mattina Mancini si è recato al Bar San Francesco di piazza Europa, dove malviventi hanno spaccato la vetrina e rubato l’incasso custodito nella cassa.

“Lo sapete che l’altra notte a Cosenza c’è stato un altro furto ai danni di un esercizio commerciale? –afferma nel video Mancini

Sono venuto al Bar San Francesco di piazza Europa ad esprimere solidarietà e vicinanza al titolare e ai suoi collaboratori vittime dell’ennesimo episodio delittuoso in città.

Cosenza sta diventando una città sempre meno sicura, per chi vi vive e chi vi fa impresa.

Dopo la sparatoria nei pressi del McDonald di piazza Bilotti, Caruso aveva promesso nientemeno che una telefonata al prefetto. None’ dato sapere se poi ha alzato la cornetta. Quello che è evidente –attacca Mancini – è che siamo in piena emergenza sicurezza. In diverse zone c’è da avere paura a girare di notte ma anche di giorno.

La misura è colma.

Occorre – continua Mancini-essere duri contro il crimine: garantendo maggiori presidi e controlli di forze dell’ordine, illuminazione di strade e piazze, sicurezza per le cittadine e i cittadini.

Ma occorre – sottolinea Mancini – anche essere incisivi contro le cause del crimine. In città aumentano le sacche di disagio e di povertà che possono anche sfociare in devianze. Ma le opportunità di lavoro -come dimostrano gli ultimi concorsi al comune- vengono date solo ai soliti noti. Così non va. Cosenza – conclude Mancini – merita di meglio”