Azienda Ospedaliera Universitaria di Cosenza: la nomina della Commissione Paritetica

Un altro tassello dell’organizzazione della nuova Azienda Ospedaliera Universitaria prende vita con la nomina della Commissione Paritetica. L’organismo previsto dall’art 4 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Calabria e l’Unical ha l’obiettivo di elaborare i documenti di programmazione delle attività didattiche e assistenziali in linea con gli obiettivi regionali e il raggiungimento degli standard LEA.

La Commissione, composta da rappresentati dell’ Unical e dell’Azienda Ospedaliera, sarà presentata alla stampa, dal Rettore Gianluigi Greco e dal Direttore Generale Vitaliano De Salazar, martedì 9 novembre nel corso di un incontro che si terrà alle ore 10,30 all’Ospedale Annunziata.