Raccolta dei rifiuti a Cosenza: potrebbero verificarsi disagi nella giornata di mercoledì 10 dicembre, a causa dello sciopero nazionale dei lavoratori del comparto igiene ambientale

Potranno verificarsi disagi nella giornata di mercoledì 10 dicembre, nel servizio di raccolta dei rifiuti, a causa di uno sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del settore igiene ambientale. Lo ha comunicato al Comune la Società “Ecologia Oggi”. A causa dello sciopero, la raccolta della frazione organica, e del vetro sarà sospesa. Pertanto, si invitano i cittadini a non esporre il mastello dell’organico e del vetro la sera di martedì 9 dicembre. Nella giornata di mercoledì 10 dicembre, Ecologia Oggi garantirà esclusivamente i servizi essenziali, tra cui: il mantenimento del decoro urbano, la raccolta presso strutture sanitarie, cliniche, la casa circondariale e le caserme. Nel chiedere scusa per l’inconveniente, si confida nella collaborazione dei cittadini per limitare eventuali disagi e contribuire al rispetto dell’ambiente.