“Amo la libertà della stampa più in considerazione dei mali che previene che per il bene che essa fa” - Alexis de Tocqueville
HomeCalabriaCosenzaRegionali, a Cosenza aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale per rilascio tessere elettorali e...
CalabriaCosenza

Regionali, a Cosenza aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale per rilascio tessere elettorali e carte d’identità

In occasione delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi, l’Ufficio elettorale del Comune di Cosenza informa la cittadinanza che, al fine di garantire ai cittadini residenti l’esercizio del diritto di voto, saranno assicurate, da martedì 16 settembre, aperture straordinarie, senza bisogno di prenotazioni, degli sportelli dei servizi demografici di Piazza Mancini, 33 (Complesso “I Due fiumi”) sia per il rilascio delle tessere elettorali che per il rilascio delle carte d’identità.

Per il rilascio delle tessere elettorali gli sportelli osserveranno, nei giorni indicati, i seguenti orari di apertura:

Martedì 16 settembre : pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00;

Venerdì 19 settembre : pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00;

Martedì 23 settembre: pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00;

Venerdì 26 settembre: pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

Lunedì 29 settembre : la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30;

Martedì 30 settembre: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30;

Mercoledì 1° ottobre : la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30;

Giovedì 2 ottobre: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30;

Venerdì 3 ottobre: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e, il pomeriggio, dalle
14,30 alle 17,30;

Sabato 4 ottobre: orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

Domenica 5 ottobre: orario continuato dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

Lunedì 6 ottobre: la mattina, dalle ore 7,00 alle 15,00;

Si ricorda, inoltre, che per il rilascio della tessera elettorale occorrerà presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

Gli sportelli per il rilascio delle carte d’identità saranno attivi nei seguenti giorni e secondo i seguenti orari:

Martedì 16 settembre: pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00;

Venerdì 19 settembre : pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00;

Martedì 23 settembre: pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00;

Venerdì 26 settembre: pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

Lunedì 29 settembre: pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30. Al mattino, dalle 9,00 alle 13,30, sarà data precedenza ai cittadini già prenotati attraverso il sito del Ministero dell’Interno;

Martedì 30 settembre: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30;

Mercoledì 1° ottobre : il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30. Al mattino, dalle 9,00 alle 13,30, sarà data precedenza ai cittadini già prenotati attraverso il sito del Ministero dell’Interno;

Giovedì 2 ottobre: il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30. Al mattino, dalle 9,00 alle 13,30, sarà data precedenza ai cittadini già prenotati attraverso il sito del Ministero dell’Interno;

Venerdì 3 ottobre: la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e, il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30;

Sabato 4 ottobre: orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

Domenica 5 ottobre: orario continuato dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

Lunedì 6 ottobre: la mattina, dalle ore 7,00 alle 15,00.

L’Ufficio Elettorale del Comune ricorda altresì che per il rilascio della carta di identità occorrerà presentarsi muniti della seguente documentazione:
Carta d’identità scaduta o in scadenza, oppure denuncia (in originale) di furto o smarrimento della carta d’identità, presentata presso le autorità competenti, oppure carta d’identità deteriorata. Necessarie anche la tessera sanitaria/codice fiscale e una fotografia. Con riferimento ai costi per il rilascio o il rinnovo, l’Ufficio elettorale del Comune ricorda che non si accettano pagamenti in contanti, ma solo con carte di credito/debito tramite Pos.

Articolo PrecedentePugliese si candida al fianco di Tridico: “Un atto d’amore per la nostra terra”
Articolo SuccessivoUnical: aperto l’anno accademico 2025/2026 con la “lectio magistralis” del professor Orazio Attanasio
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Università, Tridico: “La Calabria ha bisogno di far tornare, restare e attrarre talenti del mondo della ricerca”

Nasce a Rende il Centro Famiglia 3.0

Ordinanza della Polizia Municipale per la partita Cosenza-Catania: modifiche alla viabilità

Ciminà (RC), i carabinieri trovano armi clandestine

Unical: aperto l’anno accademico 2025/2026 con la “lectio magistralis” del professor Orazio Attanasio

Lamezia Terme, attivato il nuovo modulo di Terapia Intensiva nell’Ospedale “San Giovanni Paolo II”

Università Magna Graecia di Catanzaro rimo ateneo in Italia ad ospitare un’area di culto per i fedeli di religione islamica

Si conclude il Rhegium Revelation 2025: l’Arena dello Stretto diventa tempio del talento

Pugliese si candida al fianco di Tridico: “Un atto d’amore per la nostra terra”

Beethoven Acam, al via la 37esima edizione dei corsi di perfezionamento “Crotone in musica”

Rende (Cs), programmato intervento di pulizia con spazzatrice in diversi quartieri

Elezioni regionali, Noi Moderati presenta i candidati della Circoscrizione SUD

Reggio, si conclude la II edizione del Festival del Teatro Popolare: cinque compagnie in scena alla Villa Comunale

Regionali, Occhipinti: “Stabilizzare gli assistenti educativi. La vera dignità è il lavoro, non i sussidi di Tridico”

Capellupo: “Occhiuto vuole continuare nella sua opera contro Catanzaro”

Regionali, Muraca inaugura la sua segreteria politica

Bruni (Pd): “La povertà educativa è una vera emergenza sociale. In Calabria servono strategie strutturali e durature”

Al via i lavori Polis nell’ufficio postale di Brancaleone

“Nulla nasce per caso”, Ercolino Ferraina presenta il suo libro a Corigliano-Rossano

Ponte sullo Stretto di Messina: Greenpeace, Legambiente, LIPU e WWF si rivolgono alla Corte dei Conti

Lamezia, l’assessore Pirelli: “Palestre, attività didattiche e curriculari non verranno intaccate”

Lavoro, Mancuso (Lega): “Crescita record dell’occupazione al Sud. La Calabria ha bisogno di fiducia, non assistenzialismo”

Tropea, musica e internazionalità: settembre di grandi emozioni a Tropea con “Armonie della Magna Graecia”

Regionali, Noi Moderati presenta lista candidati in Calabria Lupi: “Saremo la vera sorpresa”.

Giorno (M5S): “Liste d’attesa inaccettabili, pazienti costretti ad aspettare anni per esami salvavita”

Catanzaro: domani apertura alla cittadinanza dei nuovi spazi in via Molise

La Notte Piccante torna ad accendere il centro storico di Catanzaro tra gusto, tradizione e divertimento

Traffico di rifiuti tra Campania, Puglia, Calabria e Basilicata: il Comune di Cassano all’Ionio si costituisce parte civile nel processo contro gli imputati

Treni e mobilità, Bossio: “Occhiuto smetta di prendersi meriti non suoi. Con lui persi investimenti per opere strategiche”

Il generale Amedeo Cardamone assume l’incarico di comandante della polizia locale di Catanzaro

Campo Coni (pista di atletica A. Penna) ed interventi PINQuA annessi: un tavolo tecnico al Comune di Reggio per verifica stato dell’arte dei lavori

Regionali, Lupi: “Nel centrodestra nessuna complicazione”

Cisl Fp Reggio Calabria scrive al sindaco Falcomatà su amento fondo ex D.L. 25-2025

Regionali, domani Bonelli e Fratoianni presentano a Lamezia le liste di AVS

Missiva al ministro dei trasporti dal consigliere comunale di Mendicino: “Persistente assenza di risposte”

Tavolo tecnico con Destination Italia per il rilancio delle politiche turistiche a Cosenza. Caruso: “Vogliamo vincere la sfida della modernità”

Boiko, quarto ucraino nella storia giallorossa: “A Vibo per migliorare!”

Sindrome da rientro, colpisce un calabrese su cinque: boom al nord

Reggio Calabria, tutto pronto per la processione della Vara con la Sacra Effige della Madonna della Consolazione: prevista sabato 13 settembre

Reggio Calabria, apre la segreteria politica di Giuseppe Falcomatà: “Leali, coerenti e sempre dalla stessa parte”

Regionali, Tajani: “Nessun problema per individuare candidati”

A Pianette arriva la Dance Tarantella

Bovalino (RC): cerimonia commemorativa in onore del brigadiere “alla memoria” Antonino Marino

“Un pacchero alla ‘ndrangheta”: premiata a Castiglione Cosentino la Fondazione Trame

Estate record per i Parchi Archeologici di Crotone e Sibari: 143.456 visitatori in tre mesi

Ambiente, parchi e borghi marinari. Straface: “Una nuova stagione di tutela e valorizzazione per la Calabria”

Il 23 settembre al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria l’evento “Cultura ed educazione finanziaria con arte”

Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova: “Domani il rito che si ripete dal 1636”

Falcomatà dalla parte delle comunità di Melito Porto Salvo e dell’Area Grecanica: “Non possono essere lasciate sole”

Colorazione capelli: guida completa per scegliere la tinta più adatta per te

Al Calabrese Nicola Carè il premio Hall of Fame 2025 Italian Business Excellence Awards

Ivan Donchev prosegue l’integrale delle 32 Sonate di Beethoven all’Accademia Amici della Musica di Acri

Il programma del Reggio Calabria FilmFest 2025

Corigliano Rossano, Graziano: “Sgravi per stabilimenti balneari in crisi”

In migliaia al concerto di Irene Grandi a Reggio Calabria

‘San Giovanni di Dio’: ultimi interventi strutturali al termine in autunno e una nuova stagione di innovazione digitale per la sanità crotonese

Regionali: De Marco, candidato nella lista Forza Azzurri con Occhiuto Presidente, sarà a Lungro il 14 settembre

Catanzaro: pubblicati gli elenchi degli scrutatori per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre

Il PonTitanic

Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza Paola

Scoperta maxi piantagione di marijuana a Isola Capo Rizzuto: un arresto

San Floro ha ospitato la giornata informativa sulla filiera del fico fresco in Calabria

Elezioni regionali Calabria: l’appello di ADI sulla ricerca

Presentazione Settembre Rendese, Laboratorio Civico: “La cultura è un terreno scivoloso. Svalutare il lavoro dei predecessori è segnale di insicurezza”

Noi Moderati: “Bene nomina di Vento alla presidenza della Multiservizi di Lamezia Terme. Una scelta politica forte per Lamezia e la Calabria”

VIII Memorial Paolo Giuseppe Serrato presso la Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Lamezia Terme

FP CGIL-USB-UILPA: “Dogane e monopoli: una riorganizzazione partita male”

A Castrovillari prosegue con successo l’i-fest International Film Fest

Falcomatà all’ospedale di Polistena: “La sofferenza dei cittadini della Piana è paradigma del disastro della sanità calabrese”

Scomparsa Debora Borzomi, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica

ASD Siderno: scelto il general manager per la stagione sportiva 2025/2026

Scirubetta 2025: Reggio Calabria capitale mondiale del gelato artigianale. Presentata la IV edizione del Villaggio del Gelato Artigianale

Lamezia, si alza il sipario sul Festival “Caudex – Visioni Letterarie”

“Il mare è la loro casa”, la campagna della LAV e il giro in canoa con Dragon Team e AspromonteWild al Balenando Summer Edition

Bruno Bossio (Pd): “100mila euro per ripopolare i borghi? Occhiuto sblocchi i progetti di social housing e lasci stare la propaganda sui social”

Lamezia, Base Popolare: “Il silenzio delle istituzioni fa più rumore della protesta delle mamme dei ragazzi autistici”

“Femminile Plurale. Politica e Calabria”, l’incontro al Museo del Presente di Rende

Greco (Italia Viva): “Ottimo lavoro a Reggio Calabria dei rappresentati del partito”

Incendio Centro Reggio Junior, Malara (Noi Moderati): “Atto vile, non ci facciamo intimidire”

Sanità in Calabria, Mazzuca (Pd): “Occhiuto e il centrodestra dicono di aver risolto i problemi, ma i dati dimostrano il contrario”

Grande successo per la tappa a Cosenza di “SCHERMI – CINEMA MULTIPIAZZA”

“Storie e Riflessi – Empowerment delle persone e delle comunità”, tutto pronto per il festival culturale a Rende

“Lo Stretto mai visto”, a Reggio si pensa ad una scuola di biologia marina

GOM Reggio Calabria, inaugurate le nuove sale operatorie della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia. La Commissaria Frittelli: “Una storia di buona sanità”

Fondi Ue, Minenna: “Calabria in linea con target, Tridico parla senza conoscere dati”

Reggio, l’assessore Romeo sulla scuola Ibico di Santa Caterina: “Lavori in linea con il cronoprogramma”

Catanzaro, AMC accoglie il neo comandante Amedeo Cardamone

“A Beautiful Mind”, dal 15 settembre apre il Centro diurno a Catanzaro

Regionali, Buffone (M5S): “100mila euro a chi torna? Investiamo quei soldi per creare posti di lavoro”

Regionali, Baldino (M5S): “Da Occhiuto pochi contenuti e tanta propaganda, mentre la Calabria si svuota”

Gallo: “Anche sulla rete ferroviaria calabrese Tridico non sa di cosa parla”

Regionali, Bianca Rende si candida a sostegno di Pasquale Tridico

Aree interne, Straface (FI): “Strategia Occhiuto porterà alla rinascita dei borghi”

Soldati israeliani in vacanza in Italia per smaltire lo “stress”, Klaus Davi prova a rilanciare il ‘progetto Badolato’: “Paese-albergo per i militari Idf? Pronto...

Scuola Allievi Carabinieri: il colonnello Carrara saluta Reggio Calabria, Pigozzo neo comandante

“Dialoghi e Visioni per la Pace”, al Liceo artistico di Reggio in mostra le operare di diversi artisti calabresi

Cardamone neo comandante della polizia locale di Catanzaro. Longo: “Figura di lunga e consolidata esperienza”

Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria: agevolazioni per gli studenti negli esercizi commerciali della città

Crotone, aggiornati gli orari della ZTL sul lungomare cittadino

SportSpecialist Volley Reggio Calabria, Laganà analizza il momento e lancia la sfida: “Obiettivo? Riempire il PalaCalafiore”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook