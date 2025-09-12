“Amo la libertà della stampa più in considerazione dei mali che previene che per il bene che essa fa” - Alexis de Tocqueville
HomeCalabriaCosenzaUnical: aperto l’anno accademico 2025/2026 con la “lectio magistralis” del professor Orazio...
CalabriaCosenza

Unical: aperto l’anno accademico 2025/2026 con la “lectio magistralis” del professor Orazio Attanasio

Il rettore Nicola Leone ha aperto ufficialmente, questa mattina, l’anno accademico 2025/2026 dell’Università della Calabria, che ha visto la “lectio magistralis” del professor Orazio Attanasio, tra i più autorevoli economisti al mondo, in arrivo all’Unical dalla Yale University.

Il Rettore, a conclusione del suo sessennio alla guida dell’Università della Calabria, ha evidenziato i traguardi raggiunti nel suo mandato, ricevendo alla fine una calorosa e lunghissima standing ovation dalla platea.

«Uno dei risultati più significativi riguarda la crescita delle immatricolazioni, che in sei anni hanno registrato un incremento del 26%, un dato record nella storia dell’ateneo. Questo successo – ha spiegato Leone – è stato possibile grazie ad una coraggiosa revisione dell’offerta formativa: abbiamo chiuso corsi ormai obsoleti e attivato percorsi innovativi, capaci di rispondere alle esigenze del territorio e della società moderna. Un esempio emblematico è il corso di Medicina e Chirurgia TD, che ha ricevuto 860 domande per 173 posti, oltre il doppio della media nazionale. I dati ci dicono che l’Unical ha efficacemente contrastato la migrazione studentesca, e la sua crescita è avvenuta facendo sì che un maggior numero di giovani siano rimasti a formarsi e realizzarsi nella propria regione».

«Un altro segnale incoraggiante – ha proseguito Leone – riguarda l’occupazione dei nostri laureati. Secondo i dati Almalaurea, l’Unical è oggi prima in Italia tra le grandi università per crescita occupazionale a cinque anni dalla laurea. L’occupazione a un anno dalla laurea magistrale è cresciuta del 12%, e sei laureati su dieci scelgono di restare a lavorare al Sud. Particolarmente rilevante è la crescita dell’occupazione femminile, che ha segnato un incremento superiore a quella maschile».

«Grande attenzione – ha aggiunto il Rettore – è stata dedicata al diritto allo studio e alla qualità dei servizi per gli studenti. Per due anni consecutivi, la classifica Censis ha collocato l’Unical al primo posto tra tutte le università d’Italia in queste categorie. Un risultato storico: in tutti e sei gli anni del mandato, la totalità degli studenti idonei ha ricevuto la borsa di studio. Parallelamente, abbiamo potenziato la residenzialità, raggiungendo quota 2.500 posti letto, posizionando l’ateneo al primo posto in Italia per disponibilità di alloggi per studenti».

«Sul fronte del reclutamento – ha sottolineato Leone – abbiamo introdotto le open call internazionali, uno strumento innovativo che ci ha permesso di attrarre studiosi di alto profilo e favorire il rientro dei cervelli in fuga. Abbiamo assunto con chiamata diretta 15 scienziati di prestigio provenienti da università come Yale, Oxford e Vienna e, complessivamente, sono stati reclutati 215 ricercatori, contribuendo così a elevare ulteriormente la qualità della nostra ricerca e didattica».

«Uno dei progetti più ambiziosi di questo mandato – ha infine evidenziato Leone – è Unical per la Sanità, che ha contribuito ad avviare una crescita nel settore medico territoriale. L’obiettivo è formare professionisti sanitari di alto livello e ridurre la migrazione sanitaria. Abbiamo attivato corsi di Medicina, Infermieristica, Fisioterapia e Ingegneria Biomedica, creando un forte legame tra università e ospedali. Entro fine ottobre, negli ospedali di Cosenza saranno operativi 17 primari universitari, affiancati da 17 dirigenti medici, 34 specializzandi e 8 dottorandi. A novembre saranno attive ben 11 scuole di specializzazione. I primi risultati sono già visibili: in alcuni reparti universitari i tempi di attesa si sono dimezzati, mentre in altri si è registrato un raddoppio delle visite e degli interventi chirurgici. Inoltre, grazie al Robot Da Vinci, sono stati eseguiti i primi 451 interventi di chirurgia robotica, evitando a centinaia di pazienti e alle loro famiglie i cosiddetti “viaggi della speranza”».

 

Una cerimonia che è stata non solo un momento di bilancio di quanto fatto, ma anche di visione futura dell’Ateneo, con al centro il valore della cultura quale motore di pace, coesione sociale, crescita e sviluppo. Un gruppo di studenti, nel corso della cerimonia, ha manifestato per quanto sta accadendo nella striscia Gaza, trovando condivisione nella solidarietà e vicinanza alle sofferenze del popolo palestinese.

Orazio Attanasio, che dal 1° ottobre, sarà professore ordinario di Economia politica presso il dipartimento di Economia, statistica e finanza “Giovanni Anania” (Desf), ha invitato gli studenti ad affrontare il nuovo anno accademico con curiosità, spirito critico e apertura al confronto, sottolineando l’importanza di non dare nulla per scontato, di sapersi mettere in ascolto, di credere nelle possibilità che l’università può offrire.

Il cuore della sua “lectio” è stato il tema della misurazione in economia: storicamente limitata a dati “oggettivi” come consumi, redditi e prezzi, oggi deve includere anche atteggiamenti, credenze ed aspettative soggettive, fondamentali per comprendere meglio il comportamento umano.

«Misurare preferenze, credenze, atteggiamenti ed aspettative soggettive – ha spiegato Attanasio – è complesso ma fondamentale per comprendere meglio il comportamento umano. Errori di misurazione sono inevitabili, ma riconoscerli consente di costruire modelli economici più solidi e realistici».

Nel suo intervento ha menzionato il progetto di ricerca “Measurement Tools Design”, con cui Attanasio ha ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro attraverso un Advanced Grant del Fondo Italiano per la Scienza. Si tratta di una delle otto assegnazioni nazionali nel campo delle Scienze sociali e umanistiche, unica in Calabria e tra le pochissime nel Mezzogiorno.

Il progetto MeToD Lab, con sede all’Unical, rappresenta una rete internazionale di centri di ricerca dedicata allo sviluppo di nuove misure e strumenti di analisi. Tra gli esempi illustrati l’uso innovativo dei focus group con l’aiuto di modelli linguistici per estrarre variabili quantitative, essenziale per costruire modelli di previsione realistica del comportamento umano.

Accorato appello della Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano Bicocca, per sostenere il sistema universitario italiano. «Investire nell’educazione – ha spiegato – significa costruire consapevolezza, coscienza critica e libertà». La Presidente ha ribadito il ruolo strategico dell’università come motore di crescita, innovazione e coesione sociale: «nel nostro Paese due milioni di studenti, più della metà, sono i primi laureati nelle loro famiglie, dimostrano che l’università è il vero ascensore sociale. In Calabria questi numeri crescono ancora di più: un patrimonio straordinario da sostenere con investimenti pubblici e privati». «L’università è la risposta – ha concluso – perché qui si costruisce il capitale umano, si alimenta la ricerca e si garantisce il futuro del Paese. Oggi il centro del mondo è qui, all’Università della Calabria».

Gabriele Zangara, 27 anni, dottorando in Ingegneria industriale, ha portato la sua testimonianza: ha raccontato il percorso che dall’esperienza nel campus dell’Unical e nelle associazioni studentesche lo ha portato fino alla Silicon Valley e alla nascita di Blue Innovation, startup vincitrice della Start Cup Calabria e oggi attiva anche all’estero. Nel suo messaggio agli studenti, ha sottolineato l’importanza di credere nelle proprie capacità e nel valore dell’Università della Calabria, «un ateneo che offre gli strumenti per costruire il futuro, passo dopo passo».

Nel suo intervento, Lidia Malizia, coordinatrice dell’Area fiscale, ha sottolineato il ruolo fondamentale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario come “faro silenzioso” dell’Università della Calabria, garante di continuità e supporto a studenti e docenti anche nei momenti più difficili, dalla pandemia alle sfide organizzative. Ha richiamato lo spirito di coesione e il senso di appartenenza che hanno permesso all’Ateneo di crescere e affermarsi a livello internazionale, augurando alla futura governance di proseguire con ascolto e lungimiranza e al personale di mantenere sempre coraggio, orgoglio e motivazione.

La cerimonia si è aperta con l’inno nazionale a cura dei musicisti del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, che hanno accompagnato, a seguire, con le loro note, il corteo dei direttori di Dipartimento, dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell’Unical, seguiti dai Rettori delle università che sono intervenuti numerosi all’evento da tutto il Paese.

Articolo PrecedenteRegionali, a Cosenza aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale per rilascio tessere elettorali e carte d’identità
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Regionali, a Cosenza aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale per rilascio tessere elettorali e carte d’identità

Lamezia Terme, attivato il nuovo modulo di Terapia Intensiva nell’Ospedale “San Giovanni Paolo II”

Università Magna Graecia di Catanzaro rimo ateneo in Italia ad ospitare un’area di culto per i fedeli di religione islamica

Si conclude il Rhegium Revelation 2025: l’Arena dello Stretto diventa tempio del talento

Pugliese si candida al fianco di Tridico: “Un atto d’amore per la nostra terra”

Beethoven Acam, al via la 37esima edizione dei corsi di perfezionamento “Crotone in musica”

Rende (Cs), programmato intervento di pulizia con spazzatrice in diversi quartieri

Elezioni regionali, Noi Moderati presenta i candidati della Circoscrizione SUD

Reggio, si conclude la II edizione del Festival del Teatro Popolare: cinque compagnie in scena alla Villa Comunale

Regionali, Occhipinti: “Stabilizzare gli assistenti educativi. La vera dignità è il lavoro, non i sussidi di Tridico”

Capellupo: “Occhiuto vuole continuare nella sua opera contro Catanzaro”

Regionali, Muraca inaugura la sua segreteria politica

Bruni (Pd): “La povertà educativa è una vera emergenza sociale. In Calabria servono strategie strutturali e durature”

Al via i lavori Polis nell’ufficio postale di Brancaleone

“Nulla nasce per caso”, Ercolino Ferraina presenta il suo libro a Corigliano-Rossano

Ponte sullo Stretto di Messina: Greenpeace, Legambiente, LIPU e WWF si rivolgono alla Corte dei Conti

Lamezia, l’assessore Pirelli: “Palestre, attività didattiche e curriculari non verranno intaccate”

Lavoro, Mancuso (Lega): “Crescita record dell’occupazione al Sud. La Calabria ha bisogno di fiducia, non assistenzialismo”

Tropea, musica e internazionalità: settembre di grandi emozioni a Tropea con “Armonie della Magna Graecia”

Regionali, Noi Moderati presenta lista candidati in Calabria Lupi: “Saremo la vera sorpresa”.

Giorno (M5S): “Liste d’attesa inaccettabili, pazienti costretti ad aspettare anni per esami salvavita”

Catanzaro: domani apertura alla cittadinanza dei nuovi spazi in via Molise

La Notte Piccante torna ad accendere il centro storico di Catanzaro tra gusto, tradizione e divertimento

Traffico di rifiuti tra Campania, Puglia, Calabria e Basilicata: il Comune di Cassano all’Ionio si costituisce parte civile nel processo contro gli imputati

Treni e mobilità, Bossio: “Occhiuto smetta di prendersi meriti non suoi. Con lui persi investimenti per opere strategiche”

Il generale Amedeo Cardamone assume l’incarico di comandante della polizia locale di Catanzaro

Campo Coni (pista di atletica A. Penna) ed interventi PINQuA annessi: un tavolo tecnico al Comune di Reggio per verifica stato dell’arte dei lavori

Regionali, Lupi: “Nel centrodestra nessuna complicazione”

Cisl Fp Reggio Calabria scrive al sindaco Falcomatà su amento fondo ex D.L. 25-2025

Regionali, domani Bonelli e Fratoianni presentano a Lamezia le liste di AVS

Missiva al ministro dei trasporti dal consigliere comunale di Mendicino: “Persistente assenza di risposte”

Tavolo tecnico con Destination Italia per il rilancio delle politiche turistiche a Cosenza. Caruso: “Vogliamo vincere la sfida della modernità”

Boiko, quarto ucraino nella storia giallorossa: “A Vibo per migliorare!”

Sindrome da rientro, colpisce un calabrese su cinque: boom al nord

Reggio Calabria, tutto pronto per la processione della Vara con la Sacra Effige della Madonna della Consolazione: prevista sabato 13 settembre

Reggio Calabria, apre la segreteria politica di Giuseppe Falcomatà: “Leali, coerenti e sempre dalla stessa parte”

Regionali, Tajani: “Nessun problema per individuare candidati”

A Pianette arriva la Dance Tarantella

Bovalino (RC): cerimonia commemorativa in onore del brigadiere “alla memoria” Antonino Marino

“Un pacchero alla ‘ndrangheta”: premiata a Castiglione Cosentino la Fondazione Trame

Estate record per i Parchi Archeologici di Crotone e Sibari: 143.456 visitatori in tre mesi

Ambiente, parchi e borghi marinari. Straface: “Una nuova stagione di tutela e valorizzazione per la Calabria”

Il 23 settembre al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria l’evento “Cultura ed educazione finanziaria con arte”

Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova: “Domani il rito che si ripete dal 1636”

Falcomatà dalla parte delle comunità di Melito Porto Salvo e dell’Area Grecanica: “Non possono essere lasciate sole”

Colorazione capelli: guida completa per scegliere la tinta più adatta per te

Al Calabrese Nicola Carè il premio Hall of Fame 2025 Italian Business Excellence Awards

Ivan Donchev prosegue l’integrale delle 32 Sonate di Beethoven all’Accademia Amici della Musica di Acri

Il programma del Reggio Calabria FilmFest 2025

Corigliano Rossano, Graziano: “Sgravi per stabilimenti balneari in crisi”

In migliaia al concerto di Irene Grandi a Reggio Calabria

‘San Giovanni di Dio’: ultimi interventi strutturali al termine in autunno e una nuova stagione di innovazione digitale per la sanità crotonese

Regionali: De Marco, candidato nella lista Forza Azzurri con Occhiuto Presidente, sarà a Lungro il 14 settembre

Catanzaro: pubblicati gli elenchi degli scrutatori per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre

Il PonTitanic

Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza Paola

Scoperta maxi piantagione di marijuana a Isola Capo Rizzuto: un arresto

San Floro ha ospitato la giornata informativa sulla filiera del fico fresco in Calabria

Elezioni regionali Calabria: l’appello di ADI sulla ricerca

Presentazione Settembre Rendese, Laboratorio Civico: “La cultura è un terreno scivoloso. Svalutare il lavoro dei predecessori è segnale di insicurezza”

Noi Moderati: “Bene nomina di Vento alla presidenza della Multiservizi di Lamezia Terme. Una scelta politica forte per Lamezia e la Calabria”

VIII Memorial Paolo Giuseppe Serrato presso la Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Lamezia Terme

FP CGIL-USB-UILPA: “Dogane e monopoli: una riorganizzazione partita male”

A Castrovillari prosegue con successo l’i-fest International Film Fest

Falcomatà all’ospedale di Polistena: “La sofferenza dei cittadini della Piana è paradigma del disastro della sanità calabrese”

Scomparsa Debora Borzomi, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica

ASD Siderno: scelto il general manager per la stagione sportiva 2025/2026

Scirubetta 2025: Reggio Calabria capitale mondiale del gelato artigianale. Presentata la IV edizione del Villaggio del Gelato Artigianale

Lamezia, si alza il sipario sul Festival “Caudex – Visioni Letterarie”

“Il mare è la loro casa”, la campagna della LAV e il giro in canoa con Dragon Team e AspromonteWild al Balenando Summer Edition

Bruno Bossio (Pd): “100mila euro per ripopolare i borghi? Occhiuto sblocchi i progetti di social housing e lasci stare la propaganda sui social”

Lamezia, Base Popolare: “Il silenzio delle istituzioni fa più rumore della protesta delle mamme dei ragazzi autistici”

“Femminile Plurale. Politica e Calabria”, l’incontro al Museo del Presente di Rende

Greco (Italia Viva): “Ottimo lavoro a Reggio Calabria dei rappresentati del partito”

Incendio Centro Reggio Junior, Malara (Noi Moderati): “Atto vile, non ci facciamo intimidire”

Sanità in Calabria, Mazzuca (Pd): “Occhiuto e il centrodestra dicono di aver risolto i problemi, ma i dati dimostrano il contrario”

Grande successo per la tappa a Cosenza di “SCHERMI – CINEMA MULTIPIAZZA”

“Storie e Riflessi – Empowerment delle persone e delle comunità”, tutto pronto per il festival culturale a Rende

“Lo Stretto mai visto”, a Reggio si pensa ad una scuola di biologia marina

GOM Reggio Calabria, inaugurate le nuove sale operatorie della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia. La Commissaria Frittelli: “Una storia di buona sanità”

Fondi Ue, Minenna: “Calabria in linea con target, Tridico parla senza conoscere dati”

Reggio, l’assessore Romeo sulla scuola Ibico di Santa Caterina: “Lavori in linea con il cronoprogramma”

Catanzaro, AMC accoglie il neo comandante Amedeo Cardamone

“A Beautiful Mind”, dal 15 settembre apre il Centro diurno a Catanzaro

Regionali, Buffone (M5S): “100mila euro a chi torna? Investiamo quei soldi per creare posti di lavoro”

Regionali, Baldino (M5S): “Da Occhiuto pochi contenuti e tanta propaganda, mentre la Calabria si svuota”

Gallo: “Anche sulla rete ferroviaria calabrese Tridico non sa di cosa parla”

Regionali, Bianca Rende si candida a sostegno di Pasquale Tridico

Aree interne, Straface (FI): “Strategia Occhiuto porterà alla rinascita dei borghi”

Soldati israeliani in vacanza in Italia per smaltire lo “stress”, Klaus Davi prova a rilanciare il ‘progetto Badolato’: “Paese-albergo per i militari Idf? Pronto...

Scuola Allievi Carabinieri: il colonnello Carrara saluta Reggio Calabria, Pigozzo neo comandante

“Dialoghi e Visioni per la Pace”, al Liceo artistico di Reggio in mostra le operare di diversi artisti calabresi

Cardamone neo comandante della polizia locale di Catanzaro. Longo: “Figura di lunga e consolidata esperienza”

Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria: agevolazioni per gli studenti negli esercizi commerciali della città

Crotone, aggiornati gli orari della ZTL sul lungomare cittadino

SportSpecialist Volley Reggio Calabria, Laganà analizza il momento e lancia la sfida: “Obiettivo? Riempire il PalaCalafiore”

Crotone, sorteggiati gli scrutatori per le elezioni regionale del 5 e 6 ottobre 2025

Crotone, ok della Giunta a progetto antidroga dedicato ai giovani

Pacchetti turistici, Nesci (ECR-FDI): “Dal Parlamento europeo un segnale forte a tutela di consumatori e delle imprese italiane”

A Reggio Calabria torna il Scirubetta, il festival del gelato artigianale

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook