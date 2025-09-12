Ordinanza della Polizia Municipale per la partita Cosenza-Catania: modifiche alla viabilità

In vista dell’incontro di calcio di Serie C tra Cosenza e Catania, in programma domenica 14 settembre, alle ore 15,00, allo Stadio San Vito-Marulla, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale viene disciplinata la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo, sì da consentire l’afflusso ed il deflusso allo stadio e dallo stadio, in tempi rapidi e, quindi, senza rischi per la pubblica incolumità. Con l’ordinanza della Polizia Municipale si è ottemperato alla richiesta di specifica regolamentazione della circolazione stradale su viale Magna Grecia da parte della locale Questura. Il provvedimento è stato adottato al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva. In particolare, l’ordinanza istituisce, domenica 14 settembre, il divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 13,00 alle ore 19,00 e comunque fino a cessate esigenze, su Viale Magna Grecia e su Via G.Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà estendere o modificare le disposizioni contenute nell’ordinanza in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

Il Comando della Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi:

-I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;

-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via Panebianco;

-I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.