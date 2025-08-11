Domani la Notte Bianca a Caloveto

Domani (12 agosto), a partire dalle 20, le vie del paese si animeranno con la seconda edizione de A Notte e ra Carnara, la notte bianca nel cuore del borgo calovetese. L’iniziativa è curata dalla Pro Loco di Caloveto, presieduta da Stefania Pranteda, e rientra nel programma estivo di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e gastronomico locale.

SAPORI, TRADIZIONE E ATMOSFERE AUTENTICHE PER EMOZIONARSI

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza sottolineando, insieme alla Presidente Pranteda, che il percorso all’interno del borgo ospiterà varie postazioni dedicate al food e alle bevande. Sarà possibile degustare specialità tipiche: panini con salsiccia, spezzatino con patate, peperoni e patate, oltre a gustosi fritti tradizionali. Gli stand enogastronomici saranno collocati in punti strategici per permettere ai visitatori di vivere appieno l’esperienza tra musica, arte e sapori.

UN’ESPERIENZA, MUSICA E SPETTACOLO FINO A TARDA NOTTE

Il programma artistico vedrà l’esibizione della Compagnia di Danza Le Sylphidi del Sud di Longobucco, diretta da Giusi Curcio; del gruppo musicale calovetese CHERU22 ed il DJ Set di Luigi Paternò Luigi HZ e Giuseppe Acri ITSJosephJay. Con loro, prevista anche la performance di Edoardo Le Pera, chitarra e voce. Le atmosfere musicali saranno curate da Ernesto Gagliardi e, per chiudere in grande, il DJ set di Itsjosephjay – Luigi HZ.

Il sindacO: eventi strategici per invitare a rivivere borgo

L’evento – aggiungono il Primo Cittadino e la Presidente della Pro Loco – si ripete quest’anno grazie al grande successo ottenuto nella scorsa edizione. Manifestazioni come questa sono un forte richiamo a rivivere i borghi e i centri storici, luoghi ricchi di identità, tradizione, storia e cultura, che rappresentano il cuore della nostra comunità.

Presidente pro loco INVITa territorio a partecipare

La cittadinanza e tutto il territorio sono invitati a partecipare alla serata – conclude la Pranteda – perché è qui che possono rivivere, in una notte, i gusti autentici e le tradizioni antiche di una piccola comunità della Sila Greca. Per ulteriori e costanti aggiornamenti sull’evento è possibile visitare i canali ufficiali della Pro Loco di Caloveto.