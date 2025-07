Presentato in Commissione Cultura e sport un progetto di valorizzazione del Trofeo Anglo Italiano vinto dal Cosenza nel 1983

Si è riunita oggi la Commissione cultura e sport del Comune di Cosenza, presieduta dal consigliere comunale Domenico Frammartino, per valutare la proposta del giornalista Gianluca Pasqua che ha esposto un progetto di valorizzazione del Trofeo Anglo Italiano vinto dal Cosenza nel 1983. Il giornalista ha riassunto ai consiglieri presenti la storia della competizione, nata da un’idea del manager Gigi Peronace alla fine degli anni sessanta, che vedeva scendere in campo squadre italiane e inglesi di Serie A, B e C. Nel 1983 fu il Cosenza di Lino De Petrillo ad aggiudicarsi il Trofeo internazionale battendo il Wycombe e il Padova. Per oltre quaranta anni la Coppa è stata detenuta dall’allenatore dell’epoca che l’aveva ricevuta in dono dall’allora Presidente Vincenzo Morelli. Mister De Petrillo qualche giorno fa l’ha affidata al giornalista cosentino allo scopo di restituirla alla città dei Bruzi per la quale nutre grande affetto. Il trofeo, ammalorato dal tempo, sarà sottoposto alle cure del docente universitario e restauratore Gianluca Nava che si è reso disponibile, spinto dall’amore per lo sport cosentino, a riportarlo agli antichi splendori. Una volta terminati i lavori di restauro il Trofeo Anglo Italiano sarà mostrato alla città nel corso di una serata amarcord con la partecipazione di alcuni dei protagonisti dell’epoca. La Commissione consiliare Cultura e Sport ha approvato all’unanimità la proposta dell’evento che si svolgerà presumibilmente in autunno. Presente ai lavori della commissione anche un rappresentante del “Comitato Giornate Amarcord,” Giancarlo Ciabattari, che si è detto lieto di condividere la realizzazione della iniziativa proposta.