Tarsia Summer Fest 2025: ecco gli eventi in cartellone tra musica, arte e comicità

Con l’inaugurazione del Murales della tradizione rurale a cura di Anna Perrellis, si è ufficialmente alzato il sipario sul Tarsia Summer Fest 2025, la programmazione socio-culturale che fino a settembre, ospiterà all’interno del borgo diversi momenti di musica, arte, tradizione, cultura, enogastronomia e comicità d’autore. Come quelli che saranno garantiti dalla Terza Rassegna di Cabaret Chi Stammu Passannu Fest, che porterà nella centrale Piazza San Francesco tre nomi d’eccezione del panorama nazionale: Enzo Salvi, Roberto Ciufoli e Gene Gnocchi.

IL SINDACO: UN CARTELLONE IDENTITARIO

Il carnet di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Roberto Ameruso – è stato costruito insieme a diversi partner ed associazioni che hanno condiviso il metodo e la visione dell’Esecutivo: promuovere la fruizione del centro storico e valorizzare il patrimonio identitario.

CANNIZZATO: DARE CONTINUITÀ AD EVENTI STORICIZZATI E DI QUALITÀ

Dare continuità e storicizzare gli eventi di qualità – dichiara il delegato alla Cultura Roberto Cannizzaro – è la bussola che continuiamo a seguire per elevare la proposta socio-culturale da destinare ai residenti e agli ospiti.

CHI STAMU PASSANNU FEST: IL TRIS DELLA COMICITÀ

Il clou del cartellone si avrà con la Terza Rassegna di Cabaret Chi Stammu Passannu Fest, un appuntamento da segnare in agenda. Martedì 29 luglio, il palco della Tarsia Summer Fest accoglierà Enzo Salvi con il suo irresistibile Live Show. Mercoledì 30 luglio, sarà la volta di Roberto Ciufoli, pronto a strappare risate a crepapelle. A chiudere in bellezza, Giovedì 31 luglio, ci sarà l’eclettico Gene Gnocchi, per un finale scoppiettante. Tutte le serate della rassegna di cabaret si terranno nell’arena di Piazza San Francesco con inizio alle ore 21.

TARANTARSIA AD AGOSTO E NOTTE MUSEI A SETTEMBRE

C’è attesa anche per la 17esima edizione del TaranTarsia Festival che si terrà il 30 agosto; e per la Notte dei Musei che a settembre vedrà protagonisti il Museo Internazionale della Memoria di Ferramonti ed il Museo Civico e della Civiltà Contadina.