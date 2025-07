Scomparsa Gennaro Scura, proclamato lutto cittadino a Vaccarizzo Albanese

Prematura scomparsa dell’imprenditore Gennaro Scura, la camera ardente sarà allestita domani, venerdì 11 luglio, dalle ore 10 nella Chiesa di S.Maria di Costantinopoli. Qui saranno celebrati i funerali alle ore 18,30.

I FUNERALI SARANNO CELEBRATI ALLE ORE 18,30

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo informando che, interpretando il dolore e lo sconcerto dell’intera comunità, in segno di cordoglio, di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei famigliari dell’estinto, illustre imprenditore originario di Vaccarizzo Albanese, ha inteso proclamare il lutto cittadino nel giorno in cui si celebreranno le esequie.

INVITO A SOSPENDERE ATTIVITÀ IN CONCOMITANZA DELLE ESEQUIE

Saranno esposte le bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali. L’invito ai concittadini, ai titolari di attività commerciali, alle organizzazioni politiche, sociali e produttive è ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, dalle ore 18 e fino al termine della cerimonia funebre e quindi in concomitanza con l’orario di svolgimento dei funerali, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino per l’intera giornata. Sono esonerati i bar che, piuttosto, sono invitati a restare aperti per offrire eventualmente refrigerio, vista l’elevata temperatura registrata in questo periodo, ai partecipanti, che si ipotizza saranno numerosi.