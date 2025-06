Garofalo: “Gravissimo che Guardia Medica di Cassano continui a rimanere senza linea telefonica”

“È gravissimo che la Guardia Medica di Cassano, continua a rimanere senza linea telefonica. I cittadini sono impediti di poter contattare l’unico presidio per un intervento domiciliare. A pagare un duro prezzo, ancora una volta sono gli anziani soli, persone impedite e chi non ha in uso un mezzo proprio”. Lo afferma, Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo di Cittadini per la tutela della salute pubblica, della città delle terme. Ed è ancora più grave, che i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ne sono a conoscenza che continua a mantenere questa situazione. Resta – evidenzia Garofalo -, l’amarezza nel constatare il silenzio e l’indifferenza che ci circonda. Un territorio abbandonato, dove il diritto alla salute sembra qualcosa che appartiene solo ai cittadini bisognosi di cure ed assistenza. Nei giorni – ha proseguito -, la Guardia Medica è di turno si può raggiungere solo recandosi di persona alla postazione, tra l’altro distante dal centro abitato e dalle zone rurali. Chi può intervenga”.