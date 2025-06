Centomila euro per la valorizzazione turistica di Campotenese

Concesso al Comune di Morano un finanziamento destinato alla valorizzazione del territorio montano, nell’ambito del “Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) – Parte Regionale, Annualità 2023”. Parliamo, in particolare, della realizzazione di un’area picnic, con installazione di pannelli evocativi del marchio “Calabria Straordinaria” nella contrada Campotenese.

Il significativo contributo si collega a una visione di contrasto dello spopolamento dei borghi e di tutela del loro patrimonio naturalistico e culturale, così come previsto dalle delibere regionali e dalle finalità del FOSMIT.

Un duplice obiettivo come base e sostanza dell’iniziativa: da un lato, potenziare le infrastrutture per un turismo sostenibile, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nel paesaggio mozzafiato dell’altopiano di Campotenese, porta d’accesso al Parco Nazionale del Pollino; dall’altro, rafforzare l’identità attraverso la narrazione visiva del marchio “Calabria Straordinaria”. Gli allestimenti non saranno semplici elementi decorativi, ma strumenti informativi, che illustreranno le peculiarità e le eccellenze della nostra terra, fungendo da veicolo di promozione e conoscenza per i flussi turistici.

«Si tratta di un concreto riconoscimento per l’impegno da noi profuso nella formulazione di proposte efficaci, indispensabili per intercettare risorse fondamentali per lo sviluppo di una ruralità moderna e dinamica», affermano il sindaco Mario Donadio e il suo vicario Pasquale Maradei. «Tal genere di investimento è frutto di una scelta strategica, che aspira ad attrarre visitatori e, al contempo, creare occasioni per la comunità residente. Siamo grati alla Regione Calabria, nella circostanza all’Assessorato Agricoltura e Foreste, che con questo ulteriore importante stanziamento, dimostra attenzione per i nostri luoghi». «L’intervento in contrada Campotenese, oltre ad essere un momento di rigenerazione – proseguono i due amministratori -, mira a favorire forme di turismo consapevoli e rispettose degli ecosistemi; siamo convinti che la sinergia tra le bellezze del paesaggio e i linguaggi di comunicazione, tra cui quelli propri del marchio “Calabria Straordinaria”, possa generare un impatto positivo e duraturo per Morano. Pertanto, anche alla luce dei risultati che stiamo ottenendo, continueremo a lavorare con determinazione per cogliere ogni opportunità che aiuti a potenziare la nostra presenza nei circuiti di qualità».