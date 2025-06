Cerimonia di svelatura delle nuove targhe toponomastiche donate dal Rotary Club Cosenza Telesio. Franz Caruso. ” Nuovo atto di vicinanza alla mia amministrazione ed alla città, di cui ci onoriamo”

Alla presenza del sindaco Franz Caruso si è svolta ieri mattina la cerimonia di svelatura delle due nuove targhe toponomastiche di Piazza San Giovanni Gerosolomitano e di via Galeazzo di Tarsia, donate alla città dal Rotary Club Cosenza Telesio, presieduto dall’ing. Eugenio Rogano.

” Ringrazio il Rotary Club Cosenza Telesio – ha affermato il sindaco Franz Caruso – per questo ennesimo atto di vicinanza alla mia amministrazione ed alla città. Il centro storico è per me la parte più importante di Cosenza, perché rappresenta le nostre radici e deve ritornare ad esserne il cuore pulsante. In questa direzione mi sto muovendo. Nel centro storico sono state investite risorse importanti per oltre 100 milioni di euro tra Piano Periferie, Agenda Urbana 1 e CIS, tanto da aver superato i finanziamenti pure importanti che vi aveva indirizzato Giacomo Mancini senior nel periodo della sua sindacatura. Nel Centro Storico abbiamo portato l’Unical, realizzando il sogno inseguito dai miei predecessori”. Franz Caruso, che ha annunciato l’inaugurazione della Villa Vecchia, dopo i lavori di restauro e rigenerazione, già nei prossimi giorni, ha anche posto l’accento sull’azione amministrativa portata avanti per “realizzare una città capace di crescere e svilupparsi in maniera uniforme – ha detto – e che, quindi, non può lasciare indietro i quartieri popolosi e popolari, per come è sempre accaduto in passato. Io ho iniziato la mia governance del territorio proprio dalle periferie, con circa 14 milioni di euro investiti, tra via Popilia, San Vito e Serra Spiga. Qui si stanno effettuando lavori consistenti che ne cambieranno il volto, che completeremo entro l’anno per poi inaugurarli. la mia amministrazione, infatti, ha la buona abitudine di inaugurare opere terminate, oltre a quello di pagare le ditte che hanno effettuato i lavori”.

Al Presidente del Rotary Club Cosenza Telesio, Eugenio Rogano ed a tutti i rotaryani presenti, il sindaco Franz Caruso ha voluto infine, esprimere i sentimenti della sua profonda gratitudine per l’opera meritoria che portano avanti, insieme a tutti i Club Rotary di Cosenza.

” Oggi sono qua – ha concluso Franz Caruso – per testimoniare la vicinanza e la solidarietà del Rotary all’amministrazione comunale ed alla città di cui ci sentiamo veramente onorati. Il Rotary è un fiorire di attività brillanti e preziose, che spaziano a 360° e che arricchiscono l’intero territorio urbano , in un abbraccio affettuoso verso tutta la nostra comunità”.

Il presidente Eugenio Rogano, che ha ringraziato il sindaco Franz Caruso per la partecipazione affettuosa alla iniziativa, ha tenuto a sottolineare: ” La presenza del Primo Cittadino alle nostre manifestazioni non è sporadica, ma costante. Ha accompagnato veramente con grande attenzione quest’anno rotariano che si concluderà il prossimo 30 giugno. Sarà un momento importante perché il presidente completa il suo giro di ruota, che ho voluto chiudere con questa bella manifestazione di consegna delle targhe toponomastiche al centro storico di Cosenza, in continuità con il past president Pierpaolo Ziccarelli, ideatore del progetto. Queste targhe rappresentano un segno di vicinanza alla città volto alla valorizzazione del nostro bellissimo Centro Storico. Sono gocce di impegno, che appare di piccola entità, però queste targhe oggi si sono. Se non ci fossero state, sarebbero mancate”.