Scontro tra moto e auto nel Cosentino: muore avvocato 50enne

Tragedia a Castrovillari, in provincia di Cosenza , dove questa mattina si è registrato un incidente mortale. A perdere la vita nel violento scontro tra una Fiat Panda e una moto Voge 300, un avvocato di 50 anni, in sella alla moto, residente nella cittadina del Pollino. I due mezzi, per causa in corso di accertamento, sono entrati in collisione e per il professionista, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del 118, non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo. La magistratura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità del conducente dell’auto.