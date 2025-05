Nazione Futura Cosenza: “Franca Imbrogno responsabile pari oppotunità”

“Come Think Tank dei conservatori pensiamo che ci debbano essere dei dipartimenti che si occupino delle tematiche più importanti. Crediamo inoltre che le quote rosa vadano rinforzate. Per questa ragione, dopo la nomina di Pina Filocomo alla disabilità, annunciamo con piacere quella di Franca Imbrogno alle pari opportunità e giustizia sociale. Siamo certi che riuscirà a fornire al nostro circolo gli spunti giusti per trattare questi temi delicati. Da studente di psicologia e ragazza protagonista del dibattito politico locale, Franca Imbrogno rispetta tutti i canoni giusti per conferirle questo prestigioso incarico” – conclude il circolo di Nazione Futura Cosenza.