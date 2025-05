Cavoleto, digitalizzazione: oltre 10mila euro per piani Protezione Civile. Sindaco ad evento Asmenet Calabria: “Innovazione priorità per piccoli comuni”

Vista anche l’opportunità offerta dai tanti fondi messi a disposizione del PNRR, una delle sfide e delle strade che i piccoli comuni devono percorrere è quella della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Che può essere utile a colmare i tre profondi gap dei comuni periferici: l’efficienza della macchina burocratica, la partecipazione e la democrazia. Con una macchina comunale che funziona, si garantisce trasparenza su tutti i passaggi di gestione, sia politici che amministrativi. E questo è un obiettivo imprescindibile per ogni buon amministratore.

OBIETTIVO: GARANTIRE TRASPARENZA ED EFFICIENZA MACCHINA COMUNALE

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza che nei giorni scorsi, insieme all’assessore Giovanni Fontana ed ai consiglieri Giuseppe Sapia e Alessio Caruso, ha partecipato a Lamezia Terme all’evento promosso da ASMENET Calabria per celebrare i 20 anni di impegno della Società nel rendere i Comuni più digitali.

SI RAFFORZA SISTEMA REGIONE PROCIV

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per informare che il Comune ha ottenuto dalla Regione Calabria un finanziamento di 10 mila e 200 euro per la digitalizzazione dei Piani di protezione civile comunali e l’acquisto di cartellonistica. Si tratta di fondi inseriti nel Piano di Azione relativo agli interventi per il potenziamento e l’adeguamento logistico e tecnologico del Sistema regionale della Protezione Civile.

EFFICIENZA, PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA: I PILASTRI DELLA PA DIGITALE

Mazza ribadisce l’importanza per gli amministratori locali di partecipare ad iniziative come quelle proposte da Asmenet Calabria, il più grande Centro Servizi in Italia con 326 Enti associati. Questi momenti di aggiornamento – sottolinea – sono cruciali per rimanere al passo con l’innovazione e sfruttare al meglio le opportunità offerte, come i servizi in Cloud, il Portale dei servizi e l’Identità Digitale predisposti da Asmenet nell’ambito delle misure PNRR.