Cosenza, crolla cornicione in via Lungo Crati De Seta. Il sindaco Caruso: “Metteremo in sicurezza palazzi di proprietà privata”

“Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone nel crollo del cornicione di un Palazzo di proprietà privata in via Lungo Crati De Seta, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, ma siamo fortemente preoccupati per quanto accaduto. L’episodio di questo pomeriggio, sebbene non ascrivibile alla tipologia di crolli che in passato hanno interessato il centro storico, fa tornare, purtroppo, di particolare attualità, ponendola con ancora maggiore urgenza, la problematica della messa in sicurezza dei palazzi di proprietà privata alla quale stiamo tentando di dare risposte con il decimo cantiere del CIS, partito proprio oggi e riguardante il miglioramento dell’accessibilità nel centro storico attraverso interventi di mobilità sostenibile. Dai primi accertamenti sembra che il crollo del cornicione sia riferibile ad un palazzo interessato in passato da lavori di restauro. Con gli interventi del decimo cantiere del Contratto Istituzionale di Sviluppo, come è detto in altro comunicato della nostra Amministrazione, si procederà alla messa in sicurezza esterna di un certo numero di immobili privati a rischio crollo, sottoposti ad ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, più volte reiterate, anche di recente e, attraverso questo strumento, si spera che i proprietari privati siano anche incentivati a ristrutturare gli interni di loro competenza, reinvestendo nel centro storico”.

Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso esprimendo preoccupazione per il crollo del cornicione avvenuto nel pomeriggio di oggi.

Sul posto si sono recati la Vicesindaca, Maria Locanto, i tecnici comunali e la Polizia Municipale. L’area è stata transennata e la circolazione è stata inibita, in attesa degli accertamenti che saranno svolti dai vigili del Fuoco.