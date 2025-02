Caputo: “Al via la pulizia del Crati e Busento torrente Campagnano. Un accordo fondamentale”

Siglato un protocollo d’intesa tra l’azienda regionale e i Comuni di Cosenza, Castrolibero, Rende e Zumpano. L’accordo, firmato dal Direttore Generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva e i comuni interessati prevede interventi mirati al miglioramento del deflusso delle acque, alla pulizia della vegetazione e, se necessario, alla lieve risagomatura dei fiumi Crati, Busento e Torrente Campagnano. Ratifica che si completa grazie dall’impulso e attenzione per il territorio da parte della Regione Calabria. L’iniziativa nasce dalla necessità di garantire la sicurezza idraulica del territorio, prevenendo il rischio di esondazioni e danni ambientali. Gli interventi, che saranno realizzati da Calabria Verde in collaborazione con i Comuni, riguarderanno in particolare: La rimozione di detriti e vegetazione che ostacolano il regolare deflusso delle acque, la pulizia delle sponde e degli alvei dei fiumi, eventuali interventi di lieve risagomatura per ripristinare la corretta sezione idraulica dei corsi d’acqua. “Questo protocollo d’intesa rappresenta un passo fondamentale per la tutela del nostro territorio e del suo patrimonio naturale”, ha dichiarato Pierluigi Caputo, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria. “L’intervento che abbiamo voluto come Regione sui fiumi Crati, Busento e Campagnano, che attraversano importanti aree urbane e il parco naturale regionale, è un’azione di prevenzione indispensabile per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente”.