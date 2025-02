Il nucleo decoro urbano della Polizia Municipale ha avviato interventi di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti. Il sindaco Franz Caruso: “Occorre rispettare le regole”

“Negli ultimi 3 anni il decoro urbano è migliorato. Non ci sono più i cumuli di spazzatura che ingombrano interi marciapiedi, come accadeva negli anni passati, ma la mia Cosenza non ha ancora raggiunto l’alto grado di pulizia a cui aspiro. Ecco perché, dopo l’impegno messo in campo per promuovere una capillare campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale, abbiamo deciso, anche in accordo con gli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto, di avviare un’azione di controllo serrato del territorio per accertare il corretto conferimento dei rifiuti”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso annunciando gli interventi avviati dal nucleo Decoro Urbano e dal nucleo di polizia commerciale della Polizia Municipale, guidato dal Comandante Gianpiero Scaramuzzo, in stretta sinergia con il settore Ambiente dell’Ente, e che hanno come obiettivo preminente proprio la tutela del decoro urbano.

“Per far attecchire in città un modello virtuoso e attivo di decoro – prosegue Franz Caruso – i nostri cittadini devono attuare comportamenti civili, ispirati al rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni che compongono il tessuto urbano. Oggi non è cosi! Si registra ancora, infatti, una diffusa inciviltà che spesso vanifica l’impegno che con grande determinazione stiamo portando avanti. Prova ne è la continua denuncia di rifiuti abbandonati in maniera impropria ed in violazione delle regole. Un malcostume che intendiamo arginare e, anzi, debellare a cominciare da uno dei luoghi simbolo della cultura e della vita commerciale e artistica di Cosenza che è appunto Corso Mazzini con il MAB”.”

“L’attività di controllo del nucleo decoro urbano della nostra polizia municipale – conclude Franz Caruso – sarà capillare e volta ad attenzionare situazioni di mancato e/o inappropriato conferimento dei rifiuti. Rendere Cosenza finalmente pulita e decorosa è un obiettivo che intendo conseguire ad ogni costo. Per cui, se da parte nostra porteremo avanti una campagna di sensibilizzazione all’uso dei mastelli e contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, cittadini ed esercizi pubblici devono rispettare le regole”.

Il Nucleo decoro urbano, diretto da Donato Daniele, ed il nucleo di polizia commerciale, guidato da Roberto Caruso, della Polizia Municipale sta sinergicamente concentrando controlli e interventi sull’intero Corso Mazzini che, nei prossimi giorni, saranno ulteriormente intensificati prevedendo di rafforzarli anche in orario notturno, ma l’azione si estenderà presto anche nel resto della città.