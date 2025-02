Il Comune di Zumpano esprime soddisfazione per il protocollo d’intesa tra enti e Calabria Verde per la pulizia dei fiumi

“Abbiamo raggiunto una proficua ed intensa collaborazione tra enti. Il nostro Comune, Zumpano, ha spinto fortemente in questa direzione ed oggi possiamo annunciare il protocollo d’intesa insieme a Cosenza, Rende e Castrolibero per la pulizia dei fiumi e dei torrenti con il sostegno, fondamentale, di Calabria Verde”.

Il sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, esprime piena soddisfazione per la notizia che riguarda ambiente e territorio. Insieme al vicesindaco, Paolo Settembrino che ha lavorato intensamente per raggiungere l’obiettivo, si è riusciti nell’intento di far sedere allo stesso tavolo i quattro comuni interessati e trovare una sintesi efficace rispetto alla questione ambientale. “L’Azienda Calabria Verde e gli Enti Convenzionati si impegnano ad eseguire in sinergia interventi localizzati in alveo ed in prossimità delle sponde, finalizzati al miglioramento del deflusso idrico consistenti nella pulizia della vegetazione erbacea arbustiva infestante e, qualora necessario, lieve risagomatura delle sezioni idrauliche senza asportazione dall’alveo di materiale sedimentario, lungo i corsi ď’acqua”, si legge nel protocollo d’intesa firmato da Fabiano, Caruso, Giuffrè e Greco con Giuseppe Oliva, direttore di Calabria Verde.

Nello specifico, sono interessati il Fiume Crati, il Busento, il Vallone di Rovito ed il torrente Campagnano. Poco meno di 10 mila euro le spese a carico dei Comuni. Mentre agli uomini di Calabria Verde il compito di redigere il Piano operativo di Sicurezza, eseguire Ie attività di pulizia dei tratti individuati e fornire la manodopera forestale eventualmente occorrente per il supporto alle attività dei mezzi meccanici e/o per le esecuzioni di attività manuali, compatibilmente con le attività istituzionali dell’Ente e con l’eventuale sopraggiungere di altre priorità.