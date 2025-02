Cosenza, Luberto e Dodaro: “Disabili, Comune risolva rapidamente problema per il rilascio del permesso di sosta”

“Al danno la beffa. Da diverse settimane i cittadini di Cosenza che versano in condizioni di Disabilità, aventi diritto al contrassegno CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), lamentano – giustamente – l’impossibilità di ottenere il rinnovo o il rilascio del proprio permesso di sosta, a causa di un assurdo ‘inghippo‘ burocratico (pare che l’Amministrazione non abbia tempestivamente ordinato la fornitura dei contrassegni). Il Comune di Cosenza, infatti, non ha ancora consegnato i permessi agli aventi diritto”.

A denunciarlo i consiglieri di minoranza Alfredo Dodaro e Francesco Luberto.

“Una situazione che ha dell’incredibile e che sta creando enormi disagi, in quanto vi è l’impossibilità a usufruire di un legittimo diritto, impedendo lo svolgimento di quotidiane attività essenziali. Tale situazione non è più tollerabile”.

Dodaro e Luberto chiedono al Comune di Cosenza di “risolvere immediatamente questa incresciosa situazione trovando una rapida soluzione”.