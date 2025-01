Lavori CIS nel centro storico: da lunedì 3 febbraio e fino al 28 febbraio istituiti divieti di transito e sosta su via dell’Accademia

Per consentire l’esecuzione nel centro storico dei lavori relativi all’intervento del CIS per la valorizzazione dei Percorsi e dei Beni Architettonici dello stesso Centro Storico con Riqualificazione delle aree per la fruizione turistica, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale vengono adottati dei provvedimenti temporanei di modifica della vigente disciplina della viabilità in via dell’Accademia, al fine di consentire, nella stessa strada, la cantierizzazione e l’esecuzione dei lavori. In particolare, ravvisata la necessità di procedere alle modifiche viabilistiche per garantire condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada, l’ordinanza della Polizia Municipale istituisce su via dell’Accademia, a partire dalle ore 7,30 di lunedì 3 febbraio e fino alle ore 18,00 del 28 ottobre, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione, su entrambi lati.

Fanno eccezione i veicoli di cantiere.

Le limitazioni provvisorie alla viabilità saranno rese note con l’apposizione della necessaria segnaletica di preavviso, prudenza, prescrizione, pericolo, indicazione e sbarramento, da parte della ditta esecutrice.