Confindustria Cosenza,buon lavoro a neo segretario Cisl Calabria. Perciaccante: “Incarico a Lavìa premia sua riconosciuta competenza”

“A nome degli industriali della provincia di Cosenza formulo l’augurio di buon lavoro al neo segretario della Cisl calabrese Giuseppe Lavia”. È quanto dichiara il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante. “Si tratta di un incarico prestigioso quanto impegnativo – aggiunge Perciaccante – che premia un lavoro portato avanti nel tempo con riconosciuta competenza nei diversi ruoli ricoperti. Siamo sicuri che dell’esperienza maturata potranno utilmente giovare tanto i lavoratori che l’intero territorio calabrese, che continua a necessitare di politiche per lo sviluppo più impattanti sul tessuto economico complessivo in grado di assicurare ricadute occupazionali capaci di generare valore per tutti: le imprese, le istituzioni e la società in senso ampio”. Il presidente di Confindustria Cosenza rivolge un sincero apprezzamento al segretario regionale uscente Tonino Russo “per aver svolto – sottolinea – lo stesso incarico nei circa sette anni appena trascorsi con passione e determinazione. Ho avuto modo di apprezzarne le doti tanto professionali che umane in più occasioni e sono certo che la preziosa esperienza maturata negli anni non andrà dispersa e saprà essere utilmente messa a disposizione dei lavoratori e del territorio”.