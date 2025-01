Cisl Calabria: Galati (NM) Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Giuseppe Lavia

A nome mio e di Noi Moderati Calabria invio le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al neo Segretario Generale Cisl Calabria, Giuseppe Lavia, eletto questa mattina dal Consiglio Generale della federazione calabrese.

In un mondo in continuo mutamento sociale ed economico il cui il mondo del lavoro si rinnova in una commistione fra fisico, virtuale e tecnologico, oggi più che mai i sindacati devono poter interloquire con la politica e le istituzioni per un sano confronto che porti a una tutela dei lavoratori ad ampio spettro.

Sono convinto che Lavia saprà guidare la Cisl Calabria sul solco del buon lavoro messo in campo in questi anni dal Segretario Cisl nazionale, Luigi Sbarra, con azioni mirate al contrasto della precarietà e delle disuguaglianze sociali ed economiche.