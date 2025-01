Giorno della Memoria; Marani al Telesio di Cosenza per presentare il volume dal titolo allo scudetto ad Auschwitz. La storia di Árpád Weisz.

In vista del Giorno della Memoria, Matteo Marani, uno tra i più prestigiosi giornalisti sportivi italiani, già direttore di Sky Sport e oggi presidente della Lega Serie C, sarà a Cosenza ospite della Fondazione Giacomo Mancini per presentare il suo volume dal titolo Dallo scudetto ad Auschwitz. Storia di Arpad Weisz, allenatore ebreo edito da Diarkos.

L’evento – è scritto in una nota della Fondazione – organizzato dalla FGM in collaborazione con il Liceo classico Bernardino Telesio, si svolgerà domani, venerdì 24 gennaio alle ore 17 presso la biblioteca Stefano Rodotà dell’istituto.

Árpád Weisz è stato un allenatore di calcio ungherese. In Italia vinse uno scudetto con l’Inter, dove scoprì e fece esordire il bomber Giuseppe Meazza. E due scudetti con il Bologna di Renato Dall’Ara.

Ebreo, fu vittima delle leggi razziali volute da Benito Mussolini e dal regime fascista. Fu costretto a lasciare Bologna e l’Italia. Riparò in Francia e poi in Olanda. Dove fu arrestato, prelevato e richiuso dai nazisti nel campo di sterminio di Auscwitz. Li fu ucciso all’interno delle camere a gas dopo sua moglie e i loro due figli.

La storia di Arpad Weisz è stata riscoperta, ricostruita e narrata da Matteo Marani che la racconterà nel corso dell’evento.