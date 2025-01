Ospedale Trebisacce riattivazione medicina, plauso ad occhiuto, Straface e Gallo: attenzione a territorio senza precedenti

Se c’è, tra i tanti altri, un risultato che testimonia l’attenzione senza precedenti che il governo regionale ha voluto e saputo dedicare a questo territorio, è quello della progressiva riapertura dell’ospedale di Trebisacce che non è rimasta solo sulla carta, ma che è già concreta e tangibile. Quello di oggi è anzi tutto un risultato del Presidente e Commissario Roberto Occhiuto che sta dimostrando quale sia la politica capace di produce risultati ed al quale la Città e tutto l’Alto Jonio sono grati.

CONSIGLIERE COMUNALE AURELIO (FI): ECCO LA POLITICA CHE PRODUCE RISULTATI

È quanto dichiara Antonio Aurelio, rappresentante di Forza Italia in seno al Consiglio Comunale accogliendo con favore la notizia della riattivazione dei ricoveri nel reparto di Medicina dell’ospedale Chidichimo che oggi (martedì 14 gennaio) ha accolto, tra i 21 posti letto disponibili in regime ordinario i primi tre pazienti.

DETERMINANTE IMPEGNO PRESIDENTE TERZA COMMISSIONE STRAFACE

L’attenzione e l’impegno garantiti in questi mesi soprattutto dalla presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface sono stati determinanti e per questo – aggiunge – la comunità ed il territorio le sono egualmente riconoscenti

RINGRAZIAMENTI ANCHE AL PRESIDENTE OCCHIUTO ED ALL’ASSESSORE GALLO

Così come siamo grati – conclude Aurelio – anche all’assessore regionale Gianluca Gallo per la sensibilità e la determinazione con le quali ha saputo sostenere le istanze di questo territorio per troppo tempo privato del fondamentale diritto alla sanità.