Continua l’iter di approvazione del Psa della Sibaritide: via libera a 18 proposte di controdeduzione/osservazioni al piano presentate dai cittadini

Nei giorni scorsi, la civica assise convocata dal Presidente Lino Notaristefano e assistita dal Segretario generale Angelo De Marco, tra i circa trenta punti discussi e approvati a maggioranza, ha approvato anche tutta una serie di controdeduzioni/osservazioni al Piano Strutturale Associato della Sibaritide.

Il consiglio comunale, all’unanimità dei presenti, infatti, ha dato il via libera alle 18 segnalazioni arrivate in queste settimane agli uffici dell’ente. “Si tratta – ha sottolineato l’assessore con delega all’Urbanistica Sara Russo – di richieste presentate dai cittadini che sono state accolte dalla maggioranza consiliare. Proposte vagliate dagli uffici comunali dalla cui verifica è emerso che la maggior parte di queste sono relative a correzioni di errori materiali e all’aggiornamento di tavole cartografiche”.

Il Psa, infatti, per come emerso dal dibattito, farà da volano per la ripresa e lo sviluppo del territorio garantendo la partecipazione degli Enti nella partecipazione ai bandi per investimenti sul territorio. Il via libera definitivo darà corso di una nuova pianificazione che imprimerà sicuramente uno sviluppo locale su regole e strategie totalmente diverse da quelle attuali ma che creeranno le fondamenta per uno sviluppo economico della città.

“Siamo – ha sottolineato il sindaco Giovanni Papasso – il primo comune a presentare formalmente e ufficialmente le osservazioni al piano PSA. Lo dico in senso costruttivo e non per voler sembrare i primi della classe per sottolineare come, a livello documentale e di incartamenti, il nostro Ente ha compiuto tutti gli atti necessari per procedere nell’iter di approvazione definitiva del Piano Strutturale Associato della Sibaritide. Come avevo detto a ottobre del 2023 quando approvammo in consiglio comunale il Psa continuiamo a fare la storia di Cassano Sibari perché con questo Piano Sibari diventa cerniera tra il Pollino e la Sibaritide”.