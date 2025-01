“Festa della Befana della Consulta Intercultura di Cosenza: un successo di solidarietà e tradizione

Si è svolta con grande partecipazione la Festa della Befana organizzata dalla Consulta Intercultura del Comune di Cosenza. L’evento ha visto la presenza di oltre 20 comunità straniere che, con giochi, danze e una varietà di prelibatezze, hanno festeggiato l’arrivo della Befana, rendendo l’atmosfera davvero unica. Tante calze piene di dolci sono state distribuite ai bambini.

Un momento speciale – si legge in un comunicato stampa – è stato quello della visita del Sindaco, che ha portato i suoi saluti e gli auguri per il nuovo anno, esprimendo gratitudine per la partecipazione attiva che caratterizza l’iniziativa. La festa ha rafforzato i legami tra le diverse culture e ha rappresentato un simbolo di unità e generosità per tutta la città di Cosenza. Un appuntamento che, come ogni anno, celebra la bellezza della diversità con Filippine, Brasile, Nigeria, Ecuador, Ucraina, Senegal, Venezuela, Perù, Camerun, Pakistan, Guinea Conakry, Kenya, Marocco, Italia, Tunisia, Colombia, Biafra, Cuba, Gambia, Argentina, El Salvador, Mali, Haiti

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, in particolare Don Dario e Don Rolando parroci della Chiesa Santa Teresa che ha ospitato l’evento, tutte le comunità della Consulta Intercultura e i cittadini di Cosenza che hanno generosamente offerte le calze. Si Ringrazia il MOCI Cosenza per la collaborazione” .