Il maestro Leonardo Saraceni presenta a Castrovillari il programma per il 2025 della Scuola di Musica “F. Cilea”

Si è svolta in questi giorni, presso il Salone Conferenze del Circolo Cittadino, in Castrovillari, la presentazione delle varie attività che la Scuola di Musica “F. Cilea” ha in essere per questo nuovo anno 2025. Molte le novità riguardanti l’attività didattica rivolta ai bambini e ai ragazzi: saggi, concerti, incontri culturali, sportello informativo per le famiglie, concorsi e quant’altro rientri nella sfera della formazione musicale, sia a livello professionale che amatoriale. Tradizione e innovazione, due elementi opposti e paralleli da cui è scaturita quella combinazione vincente che caratterizza da ben trentasei anni, in tutto il nostro territorio, il percorso formativo della Scuola di Musica “F. Cilea”.

“Noto ultimamente un particolare interesse da parte di molti genitori – ci riferisce Leonardo Saraceni, direttore fondatore della Cilea – sulle eventuali possibilità che la Scuola di Musica potrà dare ai propri figli… “. La “F. Cilea” dà infatti ai propri iscritti la possibilità di accedere al Credito Scolastico e al Curriculum dello studente; è anche l’unica Scuola di Musica di tutto il territorio riconosciuta quale Scuola Civica di Musica e pertanto le famiglie possono richiedere agevolazioni fiscali sulla retta. La “F. Cilea” è anche Centro riconosciuto della Trinity Music College di Londra ed è autorizzata al rilascio di attestati di lingua riconosciuti dal MIUR, a partire dal livello A1 fino al al C2. E’ inoltre attivo uno sportello informativo che rilascia gratuitamente informazioni inerenti le iscrizioni al Liceo Musicale, al Conservatorio, alla SIAE, ai Concorsi, ai Talent, eccetera. Inoltre saranno attivi due altri interessanti Corsi musicali: uno sarà quello della Composizione di Canzoni, area Musica Pop; molti ragazzi infatti si dilettano a “inventare” nuovi brani per poi diffonderli in rete; presso la “F. Cilea” impareranno quelle che sono le competenze giuste per realizzare in modo corretto una propria performance. L’altro Corso innovativo sarà “Studia musica in lingua Inglese”, curata da una tutor proveniente dalla Orientale di Napoli, si darà così ai bambini una doppia possibilità, studiare Musica e imparare la corretta terminologia in lingua inglese.

La conferenza è stata anche l’occasione per parlare del concerto di beneficienza a favore dei frati conventuali di Castrovillari, il cui Parroco è Padre Antonio Caruso, per l’acquisto della nuova statua di San Francesco di Paola. Protagoniste i Soprani Hyelin Han, Seungju Hong, Seungyeon Ko, Veronica Mancini e il Mezzosoprano Taeri Kim, giunte appositamente da Roma e vincitrici dell’International Prize Music in the World, che la Scuola di Musica “F. Cilea” organizza a Roma da molti anni, in collaborazione a prestigiose istituzioni concertistiche internazionali e di produzione eventi, al fine di far conoscere al grande pubblico i giovani talenti che partecipano da tutta Europa e oltre oceano.

La conferenza è stata ospitata da Antonino Ballarati, presidente del Circolo Cittadino ed è stata coordinata da Chiara Fazio, giornalista del Quotidiano del Sud e di Adnkronos.