Roccella Jonica (RC): il travolgente live del LoccisanoTRIO conquista il pubblico

Sala gremita e grande calore all’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica per il live di Francesco Loccisano, con la sua chitarra battente, in Trio con Tonino Palamara e Antonio Cusato Quel. Una serata di grandi emozioni, grazie a un concerto innovativo e coinvolgente che ha incantato il numerosissimo pubblico.

Il Trio ha proposto un repertorio inedito, mescolando le radici meridionali a sonorità moderne e dando vita a contaminazioni originali. Brani come “Luna Bianca” e “Naturale” hanno toccato le corde intime dell’anima, mentre “Graffi” e “Onde d’urto” hanno infiammato l’atmosfera con ritmi travolgenti. Un vero e proprio banco di prova per i nuovi brani che il trio sta preparando per il prossimo disco: un progetto ambizioso, che promette di arrivare al cuore di chi ama la buona musica, e per cui entreranno in sala di registrazione a marzo.

Il LoccisanoTRIO ha dimostrato ancora una volta come la chitarra battente possa essere uno strumento versatile e capace di esplorare nuovi orizzonti. E la serata, a Roccella Jonica, patrocinata dall’amministrazione comunale e introdotta dall’assessore alla Cultura Rossella Scherl, è stata un punto di partenza importante per un nuovo capitolo musicale.

Francesco Loccisano porta in giro per il mondo il suono unico e avvolgente della sua chitarra battente e da anni collabora con grandi nomi del panorama musicale internazionale. L’evento roccellese ha evidenziato il grande legame che il virtuoso della battente ha con la sua terra d’origine. «Suonare in pubblico è sempre una grande emozione, ma a Roccella è stato davvero per me un momento particolarmente sentito. Amo la Locride e la Calabria, sento nel profondo le radici che mi appartengono, sia a livello umano che musicale. Ringrazio l’amministrazione comunale e Rossella Scherl per questa serata speciale» dice Loccisano, e conclude: «Con due talenti come Palamara e Cusato Quel il Trio ha trovato una dimensione artistica molto forte, molto creativa. Siamo carichi di energia da trasmettere al pubblico. A breve saremo a lavoro per produrre un disco nuovo, originale, che faccia emergere il bellissimo dialogo che creano i nostri strumenti. Spero possa piacere davvero al pubblico, spesso possa regalare altre emozioni».