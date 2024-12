Morte Ilaria Mirabelli a Lorica: per i periti alla guida dell’auto c’era l’ex compagno Molinari

L’ingegnere Carelli Basile, consulente tecnico modale nominato dalla Procura di Cosenza, i medici legali Vercillo e Cavalcanti e gli investigatori del Ris di Messina hanno depositato le rispettive perizie relative agli accertamenti sulla morte di Ilaria Mirabelli, la 38enne cosentina deceduta in circostanze poco chiare a Lorica, nel Cosentino, alla fine di agosto scorso, mentre era in auto con l’ex compagno, Maurizio Molinari. Secondo quanto filtra da fonti investigative, le tre perizie convergerebbero sulla tesi secondo cui alla guida dell’auto vi fosse Molinari, già sotto inchiesta per omicidio stradale.

L’uomo ha sempre sostenuto che a condurre la vettura fosse invece Mirabelli. Gli accertamenti hanno riguardato, nello specifico, la dinamica dell’evento, tracce biologiche, reperti, nonché l’aspetto medico-legale.