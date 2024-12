“Un posto a tavola”: Amministrazione comunale di Cosenza e Coldiretti organizzano il Pranzo di Natale solidale per le persone in difficoltà

Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e la Coldiretti organizzano insieme il pranzo di Natale per le persone in difficoltà al Mercato coperto di “Campagna Amica” in Piazza Matteotti. L’appuntamento con l’iniziativa, dal titolo “Un posto a tavola” è per mercoledì 18 dicembre, alle ore 12,30. Il pranzo solidale è frutto, a livello organizzativo, di una particolare sinergia tra gli Assessorati al welfare e alle attività economiche e produttive, rispettivamente guidati da Veronica Buffone e Massimiliano Battaglia, e la Coldiretti Calabria e provinciale, insieme a Campagna Amica Calabria e alla “Cucina solidale contadina”. Al pranzo solidale prenderà parte un gruppo di persone che versano in situazioni di difficoltà economica e di fragilità sociale. L’allestimento dell’area dove si svolgerà l’iniziativa “Un posto a tavola” è a cura della cooperativa sociale presente al Mercato di Campagna Amica e dei giovani di Coldiretti che, oltre che occuparsi dell’organizzazione, serviranno direttamente il pranzo ai tavoli, insieme anche agli assessori Buffone e Battaglia. “Rinnoviamo anche quest’anno la partnership con Coldiretti con la quale l’Amministrazione comunale ha collaborato anche in altre occasioni – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso. L’iniziativa del pranzo solidale per le persone fragili e in condizioni economiche di difficoltà – aggiunge il primo cittadino – ha un valore simbolico e, pur tra le mille angustie nelle quali vivono coloro che popolano l’area del disagio nella nostra città, rappresenta un piccolo gesto attraverso il quale viene manifestata quella generosità che in un momento particolare come il Natale viene in aiuto dei più deboli confermando la vocazione di Cosenza città dell’accoglienza e della solidarietà a favore dei bisognosi”. Il Sindaco Franz Caruso ha ringraziato i quadri direttivi della Coldiretti, nelle persone del Presidente regionale Franco Aceto e del direttore regionale, Francesco Cosentini, e tutti coloro che hanno concorso all’organizzazione di “Un posto a tavola”. I prodotti che saranno serviti agli ospiti durante il pranzo solidale sono offerti da Coldiretti Calabria, mentre la preparazione è a cura della Cucina solidale contadina.