Cosenza, luogotenente della Polizia Locale disarma uomo in un supermercato. Il sindaco Caruso: “Gesto encomiabile”

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso le sue più vive congratulazioni al luogotenente della Polizia Locale, Mario Giordano, per avere, nei giorni scorsi, grazie alla sua prontezza di spirito e alla tempestività dell’intervento, disarmato un uomo che, all’interno di un supermercato di via degli Stadi, stava minacciando i clienti e i dipendenti con un coltello e una siringa.

“Sono grato al luogotenente Giordano per il suo tempestivo quanto determinante intervento – ha detto Franz Caruso. Il suo gesto è ancor più encomiabile perché, nei concitati momenti dell’accaduto, il valente operatore della nostra polizia locale non era in servizio. Ciò nonostante, essendosi accorto che all’interno del supermercato, al suo passaggio, stava accadendo qualcosa di strano, non ha avuto esitazioni, affrontando a viso aperto l’uomo armato di coltello. L’azione di Mario Giordano va lodata una volta di più, in quanto il luogotenente della Polizia locale – ha aggiunto Franz Caruso – si è preoccupato di tranquillizzare e mettere in salvo anche la clientela impaurita che in quel momento era all’interno dell’esercizio commerciale, facendola uscire all’esterno. Quindi, si è prontamente attivato per chiedere la collaborazione di alcuni esponenti di altre forze dell’ordine, mentre disarmava l’uomo che stava continuando a brandire il coltello, per bloccarlo in maniera definitiva. Sono questi gesti, come quello portato a termine dal luogotenente Giordano, che dovrebbero quotidianamente permeare l’agire quotidiano di ognuno di noi. Intervenire sempre e non girarsi dall’altra parte. Siamo particolarmente fieri di poter contare sull’impegno e l’abnegazione di operatori della polizia locale così solerti ed attenti che tengono alto il buon nome dell’intero corpo della Polizia Municipale e della città di Cosenza. Al luogotenente Giordano rivolgo, a nome dell’intera comunità, un plauso e insieme un particolare ringraziamento”.