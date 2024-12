Ripristino della potabilità dell’acqua dei Laghi di Sibari, ordinanza del sindaco Papasso per lo spurgo delle reti condominiali

Nuova riunione stamane nel gabinetto del sindaco Giovanni Papasso per fare il punto della situazione in merito al ripristino della potabilità dell’acqua dei Laghi di Sibari. Oltre al primo cittadino erano presenti il responsabile dell’Ufficio Ambiente, ingegnere Antonio De Marco, il responsabile della squadra manutenzione, Peppino Perri, e Giuseppe D’Ambrogio, responsabile dell’impresa Teodoro D’Ambrogio, specializzata in potabilizzazioni e a cui è affidata la gestione dell’impianto del complesso nautico sibarita.

Considerato che anche gli ultimi sopralluoghi effettuati dall’Ufficio tecnico comunale e dagli esperti incaricati dal Comune hanno constatato il precario stato di funzionamento dell’impianto di potabilizzazione, che non è praticamente mai andato realmente in funzione per come hanno relazionato gli esperti, e della rete idrica di distribuzione dell’acqua agli utenti, la task force voluta dal sindaco è tornata a riunirsi per varare altre misure per ripristinare la potabilità dell’acqua.

In primis è stata emanata l’ordinanza sindacale (che sarà notificata col supporto dalla Polizia Locale) che intima di intervenire con urgenza allo spurgo delle reti all’ingresso di ogni condominio del Laghi di Sibari ordinando agli stessi di procedere immediatamente alle necessarie operazioni e contestualmente di consentire l’accesso alla rete condominiale agli operai ed ai tecnici del Comune per arrivare celermente alla loro esecuzione. Con lo stesso atto si ordina, ancora, di provvedere immediatamente alla necessaria esecuzione di un intervento di manutenzione sulla rete idrica (col supporto della squadra manutenzione) per il superamento delle criticità sopra indicate da parte della ditta D’Ambrogio Teodoro, già incaricata della gestione degli impianti idrici comunali.

Ma dalla riunione è emersa anche un’altra importante novità: entro breve, infatti, sarà completata la manutenzione e rimessa in funzione, nella sua interezza, di una delle quattro linee di potabilizzazione. L’intervento, per come spiegato ai presenti dall’ingegnere Giuseppe D’Ambrogio, consterà della manutenzione dei filtri con la sostituzione delle masse filtranti e di tutti gli apparati a esse collegati. Altra importante novità è rappresentata dal fatto che questa linea sarà controllabile da remoto con una app collegata online che permetterà la verifica dei parametri principali che caratterizzano la potabilità dell’acqua.

“Questi interventi – ha commentato il sindaco Papasso – sono propedeutici a quanto abbiamo deliberato in consiglio comunale in settimana quando, come maggioranza, nel bilancio di previsione del triennio 2025-2027 abbiamo previsto uno stanziamento di 400mila euro per la realizzazione di un intervento necessario al ripristino completo dell’impianto di potabilizzazione dei Laghi di Sibari. Siccome si è reso necessario intervenire sin da subito sul predetto impianto che, nei fatti, non funziona da anni e forse non ha mai funzionato, al fine di superare nel più breve tempo possibile il problema della potabilità dell’acqua, oltre ai primi interventi già disposti, ora ho emanato questa ordinanza perché è giusto che anche i privati verifichino le condotte di loro competenza mentre stiamo realizzando importanti e concreti lavori su una delle quattro linee dell’impianto di potabilizzazione che dovrebbero concludersi in breve tempo e inizieremo così a vedere gli effetti del lavoro fin qui fatto. Cittadini e turisti abbiano fiducia: stiamo lavorando con grandissime difficoltà per risolvere radicalmente il problema al fine di tutelare l’igiene pubblica ma anche per garantire una migliore qualità della vita all’interno del bellissimo complesso nautico. Ovviamente si tratta anche di tutelare la salute e l’igiene di chi sceglie i Laghi di Sibari come meta per le nostre vacanze”.