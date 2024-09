Longobucco, scuola di Via Santa Croce, dopo alcuni anni ripartono i lavori

Scuola Primaria di via Santa Croce, i lavori sospesi da diverso tempo per un intoppo burocratico, ripartiranno a breve. L’attenzione sulla questione da parte dell’Amministrazione Comunale è stata in questi anni e continua ad essere altissima perché fondamentale per garantire alla comunità scolastica una struttura moderna, sicura ed adeguata.

SULLA QUESTIONE MASSIMA ATTENZIONE ESECUTIVO PIRILLO

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Pirillo informando con l’assessore ai lavori pubblici Serafino Greco che, ottenuto il nulla osta per il riavvio dei lavori dall’Ente Provincia di Cosenza e dalla Sovrintendenza dei beni culturali e in attesa di ricevere quello del Parco della Sila, per i prossimi giorni è stato programmato un incontro con l’azienda incaricata dei lavori e con i progettisti per la ripresa.

MOTIVI STOP DOVUTI A INTOPPO BUROCRATICO

I lavori erano fermi da diverso tempo per un intoppo burocratico che impediva il caricamento dei dati sull’avanzamento dei lavori sulla piattaforma ministeriale. Senza questo aggiornamento non era possibile procedere. Il cavillo è stato risolto a gennaio, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e alla disponibilità del Ministero dell’Istruzione.

UNA SCUOLA PIÙ SICURA E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

Co-finanziata dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Calabria per 1,3 milioni di euro, per l’opera sono stati recuperati fondi GSE (Gestore Servizi Energetici) per l’adeguamento alle direttive sul risparmio energetico. Il progetto, rispetto all’originale, ha subito dunque una variazione per garantirne la staticità e l’adeguamento, oltre alle norme in materia di risparmio energetico, anche a quelle antisismiche.