Chiusura trionfale della stagione estiva 2024 a Cassano all’Ionio con la Grande Notte Bianca

Lo scorso sabato, con la spettacolare Notte Bianca, si è conclusa una stagione estiva senza precedenti per il Comune di Cassano all’Ionio. Un evento che ha saputo coniugare musica, cultura e divertimento, attirando migliaia di persone e chiudendo con un grande successo una serie di iniziative che hanno segnato l’estate 2024.

L’Amministrazione Comunale, con l’impegno del consigliere con delega al turismo e spettacolo, già assessore con le stesse deleghe, Gianluca Falbo, si può vantare di aver trasformato Cassano in un vero e proprio polo di attrazione per tutta la provincia e oltre. “Mai come in questi ultimi cinque anni Cassano è diventata punto di riferimento per i grandi eventi nel Sud Italia – afferma Falbo – Gli spettacoli che abbiamo organizzato quest’estate hanno richiamato decine di migliaia di visitatori, consolidando la nostra posizione tra le mete estive più gettonate della regione.”

Tra gli artisti che hanno calcato i palchi di Cassano troviamo nomi illustri del panorama musicale e dello spettacolo italiano, come The Kolors, Prezioso e Marvin, Biagio Izzo, Uccio De Santis, Bianca Atzei, Giuliano Palma, Tananai, Cristiano Malgioglio, I Nomadi, Boomdabash, Gipsy Kings e tanti altri ancora. Eventi che non solo hanno dato lustro al nostro territorio, ma che sono stati realizzati con una cura particolare per la sicurezza e l’organizzazione impeccabile. Cassano all’Ionio è oggi un modello virtuoso per molti enti locali che vogliono approcciarsi all’organizzazione di manifestazioni di grande rilievo.

Anche dal punto di vista del turismo balneare, la stagione è stata esaltante: le località turistiche, si sono confermate come luoghi di ritrovo privilegiati per la movida estiva e il turismo lungo la costa ionica. “La lungimiranza degli imprenditori locali, unita alla qualità dei servizi offerti dal Comune, ha reso possibile un’estate da record, confermando il nostro impegno per il rilancio turistico del territorio”, ha sottolineato il consigliere Falbo.

Guardando al futuro, l’Amministrazione è già proiettata verso nuove sfide: “Quasi al termine del nostro mandato posso dirmi molto soddisfatto dei risultati raggiunti in ambito turistico e dello spettacolo. Siamo pronti a lavorare su nuovi progetti.

Cassano all’Ionio si congeda dall’estate con orgoglio, ma guarda già con entusiasmo ai prossimi traguardi, forte di una stagione che rimarrà nella memoria come una delle più brillanti di sempre.