Nuovo anno scolastico a San Giovanni in Fiore, la sindaca Succurro dona agli alunni una cartolina sul tema della collaborazione, “valore e pratica fondamentale – dice- per costruire una società migliore”

Con la consueta cartolina omaggio per l’inizio del nuovo anno scolastico, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha rivolto «auguri di cuore» agli alunni, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale delle scuole cittadine. Stavolta, il tema della cartolina «è un pensiero – ha precisato la stessa sindaca – sulla collaborazione, valore e pratica fondamentale per alimentare il senso di comunità, per costruire una società più sana, più giusta, migliore». Parlare «di collaborazione con gli insegnanti – ha scritto la sindaca nella sua cartolina – può servire ad avviare percorsi di condivisione per risolvere problemi concreti con il contributo di ciascuno: di idee, opere, valutazioni». «È questo – ha sottolineato Succurro – il mio auspicio, sul presupposto, per ricordare una celebre frase del maestro Riccardo Muti, che un’orchestra funziona bene quando ogni musicista suona in armonia con gli altri. Collaborare significa abituarsi all’ascolto dell’altro, porsi in posizione paritaria, riconoscerne il valore e sentirsi parte di un collettivo, di una classe scolastica o di un organo politico, di un’azienda, di una squadra. Questa consapevolezza può rivelarsi vincente. Coltivare il senso di appartenenza a una comunità vuol dire praticare la cittadinanza attiva, lavorare in sintonia – ha osservato la sindaca – per la crescita culturale, civile e sociale della propria città. Che il nuovo anno scolastico – ha concluso la prima cittadina di San Giovanni in Fiore – possa portare nelle scuole ancora più occasioni di collaborazione e solidarietà, di gratificazione personale e collettiva».